Quart de Poblet acoge su primera Feria de Bienestar Animal que fomentará las adopciones

Quart de Poblet celebrará el próximo sábado 17 de enero, en horario de 10 a 14 horas, la I Feria de Bienestar Animal, una iniciativa pionera que nace con el objetivo de promover el respeto, el cuidado y la tenencia responsable de los animales de compañía.

La feria tendrá lugar en el entorno del carrer Azorín, en el marco de la festividad de Sant Antoni, y se desarrollará bajo el lema “Parlen sense paraules”, una llamada a la sensibilización y a la empatía hacia los animales.

La feria nace como un "espacio de encuentro entre personas propietarias de animales, entidades y profesionales vinculados al bienestar animal, la alimentación, la salud y la cura", con el objetivo de "promover la tenencia responsable y la sensibilización ciudadana", según ha explicado el ayuntamiento.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través de la Concejalía de Bienestar Animal, y se trata de una iniciativa propuesta por la falla Poeta Llorente. Además, esta Feria cuenta con la colaboración de diversas entidades y asociaciones comprometidas con la protección animal como la Clavaria Sant Antoni Abat, PSH y Wild Balance.

Cartel de la Feria de Bienestar Animal de Quart de Poblet / A. Q.

Durante la jornada, el ayuntamiento habilitará un estand municipal de información, donde se atenderá las personas propietarias de perros inscritos en el censo canino, ofreciendo asesoramiento e información sobre servicios municipales. Entre las actividades previstas, destaca la participación de los Clavarios de Sant Antoni, quienes repartirán el tradicional panecillo bendecido, manteniendo viva una de las costumbres más arraigadas de la festividad.

Convivencia y respeto por los animales

La Feria de Bienestar Animal nace el objetivo de fomentar la concienciación ciudadana sobre el respeto y la cura de los animales de compañía, reconociéndolos "como seres sensibles" y parte de la convivencia en el municipio. Además, se busca impulsar la adopción responsable como alternativa prioritaria a la compra, así como prevenir el abandono mediante información y educación, y promover la tenencia responsable, informando sobre las obligaciones legales y favoreciendo conductas cívicas que mejoran la convivencia en el espacio público.

Con la feria se busca también dar visibilidad al tejido asociativo y profesional vinculado al bienestar animal, la salud y la cura, reforzando la colaboración entre entidades, sector privado y administración, y "consolidar el bienestar animal como una política pública con entidad propia, diferenciada de la higiene pública tradicional y orientada a la prevención, la educación y el respeto", añaden desde el gobierno local que preside Cristina Mora.

Nueva mirada

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta primera edición de la Feria de Bienestar Animal pretende sumar una nueva mirada a la celebración de Sant Antoni, reforzando los "valores de responsabilidad y respeto hacia los animales" que forman parte de la vida cotidiana del municipio.

Con esta primera Feria de Bienestar Animal, Quart de Poblet apoya a una iniciativa surgida del tejido asociativo local, reforzando el compromiso con el bienestar animal, la convivencia responsable y la participación ciudadana, y se invita a toda la ciudadanía a participar en esta jornada, pensada para todos los públicos, y a sumarse a una iniciativa que aspira a consolidarse como un referente en la promoción del bienestar animal.