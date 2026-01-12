El Tívoli acoge la exaltación de las falleras mayores de Burjassot

La fiesta fallera en Burjassot va a dar su pistoletazo de salida el próximo sábado 17 de enero. Este es el día escogido por la Federación de Fallas del municipio, presidida por Mª José Carretero, contando con la colaboración de la Concejalía de Fallas del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Estefanía Ballesteros, para celebrar uno de los actos falleros más importantes del año: la Exaltación de las Falleras Mayores de las trece comisiones del municipio.

El Centro Cultural Tívoli va a acoger este emotivo acto, a partir de las 18.00 horas, que contará con Rosa María Ruiz Gómez como presentadora, con Mª Rosario Martí Rodríguez como mantenedora y que pondrá en escena el espectáculo L- Ments, bajo la dirección de Álvaro Peris.

Antes del inicio de la misma, el Alcalde de Burjassot, Rafa García, acompañado de la Concejala y de la Presidenta de la Federación, recibirán a las Falleras Mayores y Falleras Mayores Infantiles en las puertas del Tívoli, junto a sus Presidentes, Presidentas y Presidentes Infantiles. Esta primera parte de la tarde será sobre las 17.30 horas tras el pasacalles que llevará las falleras y los falleros al Tívoli.

Recompensas

Tras la Exaltación, se hará entrega también de las recompensas falleras y de las Insignias de Plata de la Ciudad de Burjassot, que este año han recaído en Fernando Manjón Estela, Presidente de la Interagrupació de Falles de València y a título póstumo, en Salvador Asensi, la voz del himno de Burjassot. Para finalizar, tendrá lugar la tradicional Cena de Gala.