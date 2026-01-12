Torrent compra dos parcelas para el tanque de tormentas anti inundaciones en Parc Central

El Ayuntamiento de Torrent ha comprado dos terrenos necesarios para ejecutar el futuro tanque de tormentas que proyectan para Parc Central, una de las zonas que históricamente ha registrado problemas puntuales de inundación cuando hay lluvias torrenciales. El consistorio da así un paso más para avanzar en el proyecto que quiere dotar a la ciudad de una mayor seguridad hidráulica con una infraestructura destinada a minimizar los efectos de intensas precipitaciones y episodios meteorológicos extraordinarios.

Esta actuación se enmarca dentro del conjunto de inversiones impulsadas por el consistorio para mejorar el drenaje de las aguas pluviales en la ciudad, proteger viviendas, infraestructuras y espacios públicos, y avanzar hacia un modelo urbano más preparado frente a fenómenos climáticos extremos, especialmente tras los episodios vividos en los últimos años.

Este lunes se ha aprobado formalmente la adquisición onerosa mediante compraventa directa de dos parcelas concretas del polígono 41, identificadas como las parcelas 18 y 19, de la segunda fase, que resultan imprescindibles para completar la implantación del proyecto de mejora del drenaje de la calle Londres.

Zona donde se instalará el parque de tormentas. / L-EMV

Estas parcelas, ambas de suelo no urbanizable de uso agrícola, cuentan con una superficie conjunta de 6.430 metros cuadrados y han sido valoradas por los servicios técnicos municipales conforme a la normativa vigente, aplicando criterios objetivos y garantizando el interés público. La valoración final establece un importe de 54.928 euros para la parcela 18 y 47.952 euros para la parcela 19, importes que han sido aceptados por los propietarios y cuentan con consignación presupuestaria suficiente en el vigente presupuesto municipal.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha visitado hoy las parcelas donde se proyecta la construcción del futuro tanque de tormentas. Según recogen los informes técnicos, la urbanización del Parc Central presenta dificultades puntuales de inundación cuando se producen lluvias extraordinarias que superan la capacidad de diseño de los colectores y redes existentes. Estas situaciones se localizan principalmente en dos puntos bajos: uno en el entorno de la avenida Barcelona con la avenida Juan Carlos I y otro en la calle Londres, junto a la rotonda de la calle Múnich.

Folgado y Gozalvo en los terrenos para el tanque de tormentas en Torrent. / L-EMV

Para dar respuesta a este problema, el ayuntamiento impulsó la redacción de un proyecto de zona de laminación de aguas pluviales junto a la calle Londres, una solución técnica que permite retener y regular el caudal de agua durante episodios de lluvias intensas, reduciendo la presión sobre la red de saneamiento y evitando desbordamientos e inundaciones. Los informes técnicos subrayan que la solución debe ubicarse necesariamente en los terrenos más próximos al punto de inundación, aguas abajo del mismo, y con conexión directa a la red de desagüe primaria.

Parcelas necesarias y planificación por fases

Los estudios técnicos identificaron desde el inicio un conjunto de parcelas rústicas del polígono 41 como las más idóneas para la implantación del tanque de tormentas, tanto por su ubicación como por sus características físicas y funcionales. En total, el ámbito necesario para el proyecto alcanza una superficie aproximada de 31.495 metros cuadrados, lo que llevó al ayuntamiento a planificar la adquisición de los terrenos de forma escalonada, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria.

En una primera fase, se priorizó la adquisición de varias parcelas clave, dejando prevista una segunda fase para completar el conjunto de terrenos necesarios. Esta planificación por fases permite avanzar de manera realista y ordenada en la ejecución del proyecto, garantizando su viabilidad económica y técnica.

Terrenos para el tanque de tormentas de Torrent. / L-EMV

Adquisiciones previas

En este sentido, con anterioridad a la adquisición aprobada hoy, el Ayuntamiento de Torrent ya había impulsado la compra de varias parcelas del polígono 41 -en concreto, las parcelas 14, 20 y 194-, por un importe total de 114.982,56 euros, que conformaron la primera fase de obtención de suelo, con una superficie conjunta de 14.518 metros cuadrados. Estas adquisiciones iniciales permitieron asegurar los terrenos estratégicos más próximos al punto de inundación y sentar las bases del futuro tanque de tormentas. La incorporación ahora de las parcelas 18 y 19 da continuidad a esta hoja de ruta y permite avanzar de forma decidida hacia la ejecución completa de una infraestructura clave para la seguridad hidráulica del Parc Central y de su entorno. Ahora, Torrent ya dispone en propiedad de 20.000 metros cuadrados, quedando más cerca los 31.000 necesarios para ejecutar el tanque de tormentas de Parc Central.