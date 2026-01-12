Vuelve el mejor chocolate a Torrent

Torrent ya lo tiene todo preparado para celebrar su III Feria del Chocolate, una cita que se consolida en el calendario festivo y gastronómico de la ciudad y que tendrá lugar del 30 de enero al 3 de febrero, coincidiendo con algunas de las fiestas con mayor arraigo en la capital de l’Horta Sud, como son l’Entrada de la Flor, la Candelaria y Sant Blai. Cinco días en los que la ciudad volverá a reivindicar su histórica vinculación con el chocolate tradicional y su capacidad para combinar innovación, tradición y dinamización económica.

Una de las principales novedades de esta tercera edición es la ampliación de la feria, que pasa de tres a cinco jornadas, respondiendo al éxito de participación y afluencia de público de años anteriores. Además, también crece el número de expositores, que se repartirán entre la Avenida al Vedat y la Plaza Corts Valencianes, epicentros de esta feria que convertirá de nuevo a Torrent en la capital del chocolate durante esos días. Junto a los productores locales, llegarán artesanos y fabricantes de chocolate procedentes de todos los rincones de España, ofreciendo una amplia variedad de productos basados en el cacao, desde elaboraciones clásicas hasta propuestas más innovadoras.

Paralelamente, la feria consolida y amplía un año más los puestos dedicados al queso y a otros productos gastronómicos, que volverán a complementar la oferta chocolatera. Expositores especializados en embutidos, dulces tradicionales, productos gourmet y especialidades regionales se sumarán a esta gran cita gastronómica, reforzando su carácter como feria de referencia y atrayendo a público de todas las edades.

El Ayuntamiento de Torrent ya ha desvelado el cartel oficial de esta III edición de la Feria del Chocolate, una obra del diseñador torrentino Adrián Herreros. El cartel está inspirado en los envoltorios tradicionales del bollo de chocolate de Torrent, un guiño a la memoria colectiva y a los fabricantes históricos de la ciudad. Con esta imagen, el consistorio refuerza la identidad visual de la feria y su estrecha relación con la tradición chocolatera local, proyectando al mismo tiempo una imagen moderna y atractiva de Torrent.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de esta cita para la ciudad y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutarla plenamente. “La Feria del Chocolate es una invitación a visitar Torrent, a reencontrarnos con los sabores de nuestra infancia y a apoyar a nuestros fabricantes locales, que son parte esencial de nuestra historia y de nuestra economía”, ha señalado. Folgado ha subrayado también que “estos días son una oportunidad perfecta para disfrutar de la ciudad, de su comercio y de su hostelería, y para conocer unas fiestas profundamente arraigadas que forman parte de nuestra identidad”.

L'Entrada de la flor

Y es que la feria coincide con celebraciones muy especiales. El 1 de febrero tendrá lugar l’Entrada de la Flor con su “passejà” y “cordà”, una de las tradiciones más antiguas y queridas por los torrentinos, mientras que el 3 de febrero, festividad de Sant Blai, se celebrará su tradicional feria y porrat en la calle Ramón y Cajal, con sus productos típicos como los gaiatos, los SantBlaiets y el emblemático Rossejat Torrentí, que se convierte en protagonista gastronómico en esta jornada.

La proyección de la Feria del Chocolate traspasa el ámbito local, y por ello Torrent volverá a estar presente un año más en FITUR, en los días previos al evento, para presentar esta cita y promocionar la ciudad como destino gastronómico y turístico en la provincia de Valencia. En esta presentación no faltará la mascota de la ciudad, “Bollet”, que representa el tradicional bollo de chocolate y se ha convertido ya en un símbolo reconocible de Torrent.

Durante cinco días, la ciudad se volcará en ofrecer lo mejor de sí misma a ciudadanos y visitantes. No en vano, el año 2025 cerró con 150.000 visitantes, una cifra que refleja el creciente atractivo de Torrent como destino. Con su chocolate tradicional, su gastronomía típica, su comercio y su ambiente festivo, la III Feria del Chocolate se presenta como una gran oportunidad para dinamizar la ciudad en la temporada más fría del año y seguir posicionando a Torrent como un referente cultural y gastronómico en la Comunitat Valenciana.