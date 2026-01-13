Albal impulsa un programa educativo para mejorar la recogida selectiva de residuos

El Ayuntamiento de Albal, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ha puesto en marcha un programa educativo con el objetivo de mejorar la recogida selectiva de residuos en el municipio y fomentar hábitos responsables desde edades tempranas.

La iniciativa ha estado dirigida a la comunidad educativa de los centros escolares Juan Esteve, La Balaguera, San Carlos, San Blas y Santa Ana, implicando tanto al alumnado como a sus familias en la correcta separación de residuos en el hogar.

Durante el último mes, la empresa de gestión ambiental Natura y Cultura ha impartido sesiones educativas en los centros participantes. En ellas, el alumnado ha podido reflexionar y participar de forma activa en actividades relacionadas con la generación de residuos y su correcta separación, conociendo los distintos tipos de contenedores de recogida selectiva y su uso adecuado.

Como complemento a estas acciones, todo el alumnado participante ha recibido un material informativo para trasladar a sus hogares, con el objetivo de implicar a las familias en la separación de residuos. Además, se ha entregado el libro 'La doctora Residu', una publicación de carácter didáctico y ameno que aborda la importancia de la correcta gestión de los residuos y la implicación ciudadana en la protección del medio ambiente.

Desde edad temprana

Enseñar a los niños y niñas a reciclar desde edades tempranas resulta fundamental para fomentar la conciencia ecológica, la responsabilidad cívica y la adquisición de hábitos sostenibles que perduren a lo largo de toda la vida.

Estas acciones educativas permiten al alumnado comprender el impacto de sus propios actos en el medio ambiente, contribuir a la preservación de los recursos naturales y a la reducción de la contaminación, al tiempo que desarrollan habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico.

Compromiso

De este modo, el reciclaje se integra como una rutina cotidiana y natural, y no como una acción aislada, reforzando la idea de que cada pequeño gesto suma en la construcción de un planeta más sano.

Con este programa, el Ayuntamiento de Albal reafirma su compromiso con la educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles que contribuyan a un municipio más limpio y respetuoso con el entorno.