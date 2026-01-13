Albal impulsa un programa educativo para mejorar la recogida selectiva de residuos
El Ayuntamiento impulsa un programa educativo en los colegios Juan Esteve, La Balaguera, San Carlos, San Blas y Santa Ana para enseñar a los alumnos a separar correctamente los residuos en el hogar
El Ayuntamiento de Albal, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ha puesto en marcha un programa educativo con el objetivo de mejorar la recogida selectiva de residuos en el municipio y fomentar hábitos responsables desde edades tempranas.
La iniciativa ha estado dirigida a la comunidad educativa de los centros escolares Juan Esteve, La Balaguera, San Carlos, San Blas y Santa Ana, implicando tanto al alumnado como a sus familias en la correcta separación de residuos en el hogar.
Durante el último mes, la empresa de gestión ambiental Natura y Cultura ha impartido sesiones educativas en los centros participantes. En ellas, el alumnado ha podido reflexionar y participar de forma activa en actividades relacionadas con la generación de residuos y su correcta separación, conociendo los distintos tipos de contenedores de recogida selectiva y su uso adecuado.
Como complemento a estas acciones, todo el alumnado participante ha recibido un material informativo para trasladar a sus hogares, con el objetivo de implicar a las familias en la separación de residuos. Además, se ha entregado el libro 'La doctora Residu', una publicación de carácter didáctico y ameno que aborda la importancia de la correcta gestión de los residuos y la implicación ciudadana en la protección del medio ambiente.
Desde edad temprana
Enseñar a los niños y niñas a reciclar desde edades tempranas resulta fundamental para fomentar la conciencia ecológica, la responsabilidad cívica y la adquisición de hábitos sostenibles que perduren a lo largo de toda la vida.
Estas acciones educativas permiten al alumnado comprender el impacto de sus propios actos en el medio ambiente, contribuir a la preservación de los recursos naturales y a la reducción de la contaminación, al tiempo que desarrollan habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico.
Compromiso
De este modo, el reciclaje se integra como una rutina cotidiana y natural, y no como una acción aislada, reforzando la idea de que cada pequeño gesto suma en la construcción de un planeta más sano.
Con este programa, el Ayuntamiento de Albal reafirma su compromiso con la educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles que contribuyan a un municipio más limpio y respetuoso con el entorno.
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- La tienda que rompe la uniformidad de la calle Colón
- Una promoción de 156 viviendas cerca del Nou Mestalla recibe 500 peticiones de compra
- El moderno pasadizo que une las estaciones de metro de València ya sufre su primera gotera
- Colapso en urgencias de La Fe: pacientes en pasillos y no hay camas ni sillas de ruedas
- Llega un puente de 4 días en Valencia en pleno enero: Estos son los afortunados que podrán disfrutarlo