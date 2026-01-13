Comienzan los festejos populares y taurinos del Bou de Sant Antoni de Puçol

Puçol comenzó el domingo, 11 de enero, los actos organizados por la Asociación Cultural y Taurina Bou de Sant Antoni, con un almuerzo popular junto a la muralla y con el tradicional pasacalle del pino por las calles donde se celebran las fiestas.

A lo largo de la semana la programación incluye misa, albaes, 'torrà' de carne, chocolate, carretones, calderas, cremà del pino y, naturalmente, los festejos taurinos del sábado 17.

Ante los actos taurinos previstos para el sábado 17 de enero, organizados por la Asociación Cultural y Taurina Bou de Sant Antoni, la Policía Local informa sobre las medidas a tener en cuenta, tanto para el tráfico rodado como para la seguridad de los participantes. Así, la retirada de vehículos del recinto taurino se llevará a cabo el viernes, 16 de enero, a las 18 horas.

Pasacalle del pino. / A. P.

Las calles afectadas por los festejos taurinos, en las que no se puede aparcar ni circular, son: Barreres, Sant Antoni, Venerable Muñoz, La Font, Paco Roca, Sant Josep, Cavallers, El Puig, Doctor Fleming y Palau.

Además, el viernes 16 no se podrá aparcar en toda la calle Palau, desde las 16.00 hasta las 23.59, debido a que ha de entrar el camión con el ganado.

Los festejos taurinos comienzan la noche del viernes 16 y se prolongan durante la mañana, tarde y noche del sábado 17.

Además, el sábado 17 está prohibido aparcar en toda la calle Palau, desde las 9.00 hasta las 23.59 horas, porque es el lugar de acceso del camión con el ganado.

Prohibiciones para tener en cuenta:

a) No se permitirá la participación de menores de 16 años, que únicamente podrán acudir como espectadores.

b) No se permitirá la participación de personas que muestren falta de condiciones físicas o psíquicas para intervenir en el festejo. Se incluirá en este supuesto la falta manifiesta o la disminución de dichas condiciones motivada por la ingestión de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas.

c) Se respetará la integridad física de los animales, prohibiéndose la crueldad y el maltrato de las reses, el uso de palos, garrotes, pinchos, lanzamiento de objetos y cohetes contra estas, así como cualquier otra práctica que suponga tortura para los mismos.

Todo ello está regulado por el Decreto 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat Valenciana (bous al carrer).