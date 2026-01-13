Detenido en Silla un matrimonio buscado por la Justicia tras atrincherarse en una vivienda okupada

La Guardia Civil ha detenido en Silla a un hombre y una mujer, ambos con órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, en una actuación enmarcada en la operación "Silla-PAC254". Según la investigación, la pareja extremaba las medidas de seguridad y cambiaba con rapidez de domicilio para dificultar su localización.

Los agentes desplegaron dispositivos de vigilancia de paisano sobre un hombre que residía en una vivienda okupada en la localidad de l'Horta Sud, al tener constancia de una orden judicial en vigor. En el transcurso de esas actuaciones detectaron, además, que su pareja había llegado a aportar datos de otra persona en intervenciones policiales previas.

Al comprobar su filiación real en bases de datos, los investigadores confirmaron que ella también tenía una orden de detención e ingreso en prisión, en su caso vinculada a un delito de tráfico de drogas.

La investigación reveló un patrón repetido: en ocasiones, la familia abandonaba la vivienda a toda prisa y se trasladaba a lugares desconocidos. Cuando el hombre salía del inmueble, adoptaba medidas de autoprotección que, según la Guardia Civil, complicaban la intervención.

Machetes y resistencia

Una vez corroborado por la investigación que ambos se encontraban dentro del domicilio, los agentes solicitaron la entrada. Durante el acceso, comprobaron que el hombre había apuntalado la puerta con varios andamios de obra y que junto a ella había varios machetes como posible medio de defensa.

Tras forzar diferentes vías de acceso con apoyo del equipo especializado de la USECIC de Valencia, los agentes lograron detenerlo, aunque opuso resistencia activa y tuvo que ser reducido por la Guardia Civil.

Ingreso en Picassent y diligencias en Carlet

Los detenidos, de 35 y 39 años y nacionalidad española, ingresaron en el Centro Penitenciario de Picassent ese mismo día. En el caso del hombre, los señalamientos vigentes eran por un delito contra la seguridad vial y otro de estafa; en el de la mujer, por tráfico de drogas.

La investigación ha sido realizada por el Puesto Principal de Silla y las diligencias se han entregado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet.