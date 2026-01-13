Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diana Morant acude al almuerzo con Dones Esmorzadores en Torrent

Diana Morant

Diana Morant / E.P.

Redacción Levante-EMV

València

La ministra de Ciencia y Universidades, la valenciana Diana Morant, aprovechó una visita a Paiporta, hace unos días, para acudir al almuerzo que Dones Esmorzadores estaba celebrando en el restaurant Ca la Curra de Torrent.

Morant estuvo acompañada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que es miembro del colectivo desde hace años. El mítico bar, con 150 años de historia, acogió el almuerzo en el que se oficializaba la entrada de las nuevas incorporaciones a Dones Esmorzadores. Allí confluyó con otros políticos como el concejal de Compromís per València, Giuseppe Grezzi.

