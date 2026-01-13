La falla Cronista de Torrent premia al Museu de l'Horta Sud por ser un espacio referente en la comarca

La Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent ya ha decidido los galardonados para los X Premis Botafocs, tras reunirse el jurado formado por el investigador local Salvador Ciscar Juan, Laura Gómez Pedrós en representación de la Falla Sant Roc de Torrent e Israel Catalán Peña como representante de la agrupación musical L'Enramà de Torrent.

En la categoría Individual el reconocimiento será para el veterano dirigente de la falla San Amador - Espartero de Torrent Saturnino Campillos Giménez "Sátur". "Sátur" forma parte de su comisión desde su fundación hace 48 años y siempre ha estado presente en la directiva de la misma siendo presidente en 30 ejercicios hasta la actualidad, demostrando su compromiso con la fiesta de las fallas. Fue elegido Presidente del año en las fallas de 1996.

En la categoría de asociaciones y entidades, el premio será compartido por la Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal de València y la Unió Musical de Torrent.

La apuesta de la mítica falla Convento Jerusalén por la sostenibilidad, la accesibilidad de sus fallas a personas con discapacidad y su compromiso con la solidaridad han sido los motivos para obtener el galardón en la categoría colectiva. En el caso de la Unió Musical de Torrent su trayectoria en todos los ámbitos musicales convirtiéndose en una de las bandas de música referentes de la Comunitat Valenciana y su compromiso con las fiestas y patrimonio cultural de Torrent la hacen merecedora del premio.

Premio Extraordinario

El Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferris March, recibirá el galardón en su categoría Extraordinario. El Museu se ha convertido desde su apertura en junio de 2000, en un lugar de referencia para la cultura popular de la comarca de l'Horta Sud, albergando no solo su colección permanente si no todo tipo de exposiciones y eventos de nuestra cultura popular. Forma parte de la "xarxa de Museus Etnogràfics" y además se ha convertido en punto de referencia tras la catastrófica dana del 29-O con proyectos como el de la UPV y la UV "Salvem les fotos".

Además el Museu siempre ha estado vinculado a los colectivos festivos de Torrent albergando diferentes eventos y actividades, incluso acogió durante algunos años la Exposición del Ninot de las fallas de Torrent.

La entrega de los premios tendrá lugar el viernes 23 de enero a las 20.00 horas en el casal de la comisión fallera, c/ Cronista Vicent Beguer, 2 y 4 de Torrent. Cabe recordar que la edición de l'Horta de Levante-EMV también recibió el galardón extraordinario en el año 2020.