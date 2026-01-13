De la huerta al lienzo: las alquerías valencianas se exponen en Paiporta
El artista de Patraix (València), Juan José Tornero, expone en el Museu de la Rajoleria una muestra de su colección sobre el urbanismo más propio
El artista de Patraix (València) Juan José Tornero expone en el Museu de la Rajoleria de Paiporta la muestra "Tornero, pel camí de l'aqueria". Una colección de sus pinturas que retrata la arquitectura más propia. La de las alquerías de la huerta, la de las ceberas tradicionales que evocan al pasado pero también al presente.
La exposición, que en un principio se cerraba el 17 de enero durará hasta el próximo día 30 de enero y ha sido coorganizada por la asociación cultural "El barranc". La colección de pinturas (acrílicos sobre tela) fue realizada por Tornero entre 2019 y 2024 alrededor del paisaje de caminos, acequias, campos, molinos y ermitas.
La exposición se complementa con dibujos y cuadernos del pintor sobre este mismo tema y co la edición de un catálogo diseñado por Manel Granell, con un prólogo escrito por Héctor Moreno y poemas de Marc Granell. Las fotografías son de Vicent Tornero.
El autor
Juan José Tornero estudió en la Escuela Superior de Bellas Arts de San Carlos. Doctor por la UPV, ha sido catedrático de Dibujo en la Facultad de Magisterio de València. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y ha participado en importantes colectivas sobre artistas valencianos o sobre el tema del paisaje. Gran parte de su obra está recogida en catálogos monográficos, libros y otras publicaciones. En su faceta de músico ha participado en conciertos y grabaciones de música barroca.
