Por qué se instaló el polémico radar de Burjassot frente al IMED

¿Por qué se instaló un stop con radar en la rotonda que hay frente al hospital IMED de Burjassot? Fuentes municipales señalan que se hizo para evitar la congestión de tráfico de los vehículos que salen por el ramal desde la CV-35 y dar fluidez al flujo de la autovía, pues una retención en una vía donde se va a alta velocidad compromete la seguridad. Por eso, explican, se optó por poner un 'stop' en la entrada a la rotonda que viene del parque comercial Ademuz para dar prioridad a quienes se incorporan desde la vía que viene desde el Palacio de Congresos.

Se trata de una señal bautizada como Foto-stop (por su condición de radar) que ha sido polémica y que es de alguna forma anómala, pues la indicación de acceso a una rotonda es de un 'ceda el paso', pero dadas las particularidades de este punto en concreto, se determinó que el 'stop' era la mejor opción.

La decisión ha traído cola, comentarios y quejas, pero se ha hecho por razones de seguridad, según el consistorio. La obligatoriedad de parar viene acompañada de un radar que detecta si se cumple o no con la señal, y en base a ello puede acarrear sanciones de tráfico para los conductores que atraviesan este punto. Desde noviembre hasta ahora se han interpuesto alrededor de mil multas, una vez instaladas las luminarias.

Esta señal de tráfico lleva funcionando desde junio de 2025, aunque no ha sido hasta hace un par de meses cuando han comenzado a multar a quien se lo salta. Su razón de ser es la seguridad, tal como explica el Ayuntamiento de Burjassot, que asegura que los primeros meses enviaron avisos a quienes no cumplían la señal para advertir de que efectivamente, había un stop, y si no se hacía, se procedería a sancionar al conductor a la próxima. Se enviaron muchos avisos, pero los conductores continuaban haciendo caso omiso a esta señal. Aún así, no se procedió a sancionar a ningún ciudadano sin antes enviar un aviso formal de que este alto estaba operativo.

Señales luminosas

Entonces, hace alrededor dos meses, se optó por añadir a los carteles de 'stop' una señal luminosa que parpadea continuamente para que no haya lugar a dudas. Entonces sí se comenzó a sancionar a quien no paraba antes de entrar a la rotonda. Esta medida de tráfico pretende prevenir accidentes en un cruce, como este, que es concurrido y ha provocado numerosos siniestros graves. Además, se trata de una zona del municipio muy transitada diariamente. "El alto garantiza que nadie irrumpa inesperadamente en la rotonda, reduciendo el riesgo de colisiones o retenciones", señalan desde el consistorio.

Por último, se recuerdan las posibles consecuencias legales. "Incumplir un 'stop' es una infracción grave. Además del peligro, conlleva una sanción de 200 euros de multa y pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir. Hasta la fecha, en la fase previa a la iluminación, se enviaron miles de preavisos a la población que no hacía el alto. Unas advertencias que no acarrearon ningún tipo de sanción. Posteriormente, desde noviembre, ya hay un millar de sanciones interpuestas.