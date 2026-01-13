La Mancomunitat y el Museu de l’Horta Sud contratarán a 40 personas para reforzar los trabajos derivados de la dana

La Mancomunitat de l'Horta Sud y el Museo Comarcal de l'Horta Sud podrán beneficiarse del Plan de Empleo dana del Gobierno de España, que en esta segunda edición sí cuenta con mancomunidades y consorcios, gracias a la petición expresa del presidente de ambas instituciones y alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, realizada a la ministra Yolanda Díaz, en su visita a la sede en Torrent va a suponer un impulso importante al trabajo que están desarrollando la Mancomunitat de l’Horta Sud y el Museu Comarcal de l’Horta Sud, teniendo en cuenta el incremento exponencial de trabajo a raíz de la catástrofe. En concreto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha concedido ayudas por 450.000 euros con las que podrán contratará a 40 personas durante cuatro meses.

“Agradecemos a la ministra Yolanda Díaz su sensibilidad en este tema. En su visita a la Mancomunitat para explicar el plan, el pasado mes de octubre, a los agentes sociales, le expusimos nuestra realidad comarcal y le pedimos específicamente, de forma personal y en una carta, que abriera la convocatoria a mancomunidades y consorcios, que no estaban en el primer plan”, explica el presidente de la Mancomunitat y el Museu, José F. Cabanes.

De este modo, la Mancomunitat de l’Horta Sud recibirá 94.000 euros para contratar a ocho personas desempleadas de la comarca durante cuatro meses en las especialidades de orientación laboral (3), asesoría de empresas (1), Sociología (1), Geografía (1), Periodismo (1) y Turismo (1). Han de tener titulación universitaria en cada perfil, estar registradas en Labora y solicitar específicamente la inscripción en el plan dana.

Refuerzo del empleo

Respecto a las tareas, las personas para orientación laboral se ofrecerán a los ayuntamientos para reforzar los servicios municipales y estarán especialmente destinadas a los colectivos más desfavorecidos que han perdido su empleo por la dana. Por su parte, la persona que lleve a cabo las asesorías de empresas, reforzará el equipo que ya tiene la Mancomunitat, para poner en marcha el plan de revitalización de los mercados municipales.

Yolanda Díaz recibe un cuadro homenaje de la Mancomunitat l'Horta Sud de manos de José F. Cabanes / M.H.S.

Además, las personas que se contraten con grado en Sociología y Geografía tendrán la tarea de ampliar los diferentes estudios y diagnósticos que ha acometido la institución en materia económica y territorial, desde el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud, con la colaboración de la Universitat de València y el Ivace, entre otros.

Un impulso al patrimonio

En lo que se refiere al Museu Comarcal de l’Horta Sud, este consorcio recibirá 363.000 euros para contratar a un total de 32 personas en las siguientes especialidades Restauración de patrimonio (10), Digitalización (9), Mediación (6), Coordinación de programas (4), Mantenimiento (2. Carpintería y pintura) y Formación en IA (1).

“El Museu está desarrollando un trabajo impresionante que quedará para la historia con los diversos planes de rescate patrimonial como Salvem les Fotos, el proyecto de la Universitat de València, y otras acciones. Estos fondos nos van a permitir darles un impulso importante”, señala el también presidente del Museu de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

La mayor parte del personal estará destinado a reforzar la plantilla en los proyectos en marcha relacionados con la dana y la recuperación de patrimonio como es el caso de Salvem les Fotos, ya que el museo es uno de los laboratorios de este proyecto de la Universitat de València.

El resto tendrá como función la reactivación del museo después de un año dedicado a otras funciones, a causa de la dana, con tareas de programación de actividades, elaboración de proyectos y realización de reparaciones que tienen que ver con el mantenimiento del edificio y la colección.

Las personas interesadas en presentarse a esta oferta de trabajo pueden consultar los requisitos en la web del Museu y la Mancomunitat, y solicitar en Labora ser activados en el Plan dana.