Massamagrell aprueba su IV Plan Municipal de Igualdad 2026–20

El Ayuntamiento de Massamagrell aprobó el pasado 23 de diciembre, en pleno extraordinario, el IV Plan Municipal de Igualdad 2026–2029, con el objetivo de seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el municipio.

Este nuevo Plan Municipal de Igualdad constituye la hoja de ruta de las políticas públicas de igualdad para los próximos cuatro años y recoge un conjunto de acciones transversales que implican a todas las áreas municipales.

El documento fue elaborado a partir de un diagnóstico de la situación del municipio y se alinea con la normativa vigente en materia de igualdad, así como con los principios de la Agenda 2030.

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha señalado que “la aprobación de este Plan refuerza el compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades, incorporando la perspectiva de género en las políticas municipales y garantizando que la igualdad sea un eje central de la acción pública”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Araceli Munera, ha destacado que “el IV Plan Municipal de Igualdad es una herramienta fundamental para avanzar de manera planificada y coordinada, abordando ámbitos como la prevención de la violencia de género, la corresponsabilidad, la participación social, el empleo o la sensibilización y la formación en igualdad”.

El Plan establece objetivos estratégicos, medidas concretas y mecanismos de seguimiento y evaluación que permitirán medir su impacto y asegurar su aplicación efectiva durante el periodo 2026–2029.

Con la aprobación de este IV Plan Municipal de Igualdad, el Ayuntamiento de Massamagrell reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, promoviendo políticas públicas que garanticen los derechos y oportunidades de toda la ciudadanía.