Paiporta repondrá más del 40% del arbolado y los arbustos dañados tras la dana

La reconstrucción de un municipio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024, como es Paiporta, no solo pasa por las obras de ladrillo y hormigón. La fuerza del agua que desbordó el barranco del Poyo no solo se llevó puentes, pasarelas y viviendas, también arrancó árboles y sobre todo arbustos, tanto de calles como de zonas ajardinadas.

En el caso de Paiporta, el epicentro de la zona cero, la afectación de la dana sobre el arbolado ha sido muy grande. Según fuentes municipales se estima que tras la dana, quedaron gravemente dañados o arrancados entre el 35 y el 40% de los árboles de Paiporta. Además, de las especies que quedaron lograr "en pie", entre el 15 y el 20% se deben reponer por diferentes daños sufridos.

El consistorio paiportino ha remitido ya una memoria al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana sobre la recuperación de zonas verdes y de los espacios ajardinados, que incluye la reposición del arbolado, por un coste de 9 millones de euros. El ayuntamiento ya tiene el ok del Gobierno y está trabajando en la licitación, para poder comenzar cuánto antes.

Coche estampado contra una palmera, y al lado, otro árbol arrancado en el suelo, tras la dana en Paiporta. / Miguel Angel Montesinos

Sin embargo, esta repoblación forestal y mejora de las zonas ajardinadas se va a tener que hacer en dos fases tal y como cuenta el concejal de Agenda Urbana y Agenda 2030, Alejandro Sánchez: "Hemos separado las zonas verdes y parques, de los árboles plantados en las calles. Primero actuaremos sobre los espacios, mientras que en la calles, con sobre todo palmeras, habrá que esperar a la reparación del alcantarillado que supondrá levantar el asfalto", indica. De hecho, Sánchez afirma que además de algunas actuaciones urgentes, que ponía en riesgo la seguridad de viandantes, tras la dana, el consistorio también estas vacaciones escolares navideñas ha aprovechado para reponer las especies arbóreas en los centros escolares.

Plan de arbolado en 2020

En cuanto a la forma de reforestación, el consistorio no pretende volver a replantar las mismas especies destruidas, sino que seguirá el Plan Estratégico para la Gestión de Arbolado Viario de Paiporta aprobado en 2020, diseñado para servir como marco de referencia en la planificación y gestión del patrimonio arbóreo del municipio a medio y largo plazo, pero que tras la dana ya se empezará a aplicar. Precisamente, ese plan iba acompañado de un inventario, basado en datos de la empresa de servicios ESPAI, que contabilizó 1.898 árboles viarios, de 45 especies diferentes. Sin embargo, hay dos concretas que predominan y representan el 42,4% del total de la población: elCitrus aurantium (Naranjo amargo), es la especie mayoritaria con 421 unidades (22,2% del total) y el Ligustrum lucidum (Aligustre), que ocupa el segundo lugar con 384 unidades (20,2%).

Precisamente el plan proponía que debido a que el naranjo y el aligustre superaban con creces el umbral recomendado del 10% por especie, se sustituyeran estos de forma paulatina para evitar plagas masivas y reducir las molestias por fructificación. Por lo que, aprovechando que la dana se llevó bastantes unidades, se repoblará ahora con otras especies "más amables", pero "que aún no están determinadas", según el concejal de Medio Ambiente, Óscar Pellicer.

Otro de los problemas de entonces, que ahora se aprovechará la reconstrucción para paliarlo, es la falta de espacio en las aceras. Según el informe, el 80% de las aceras de Paiporta miden menos de 2 metros, lo que dificultaba el crecimiento sano del arbolado. El plan propone nuevas tipologías de diseño, como el uso de alcorques en bandas de aparcamiento, que ahora se tendrán en cuenta, ya que muchas calles van a tener que ser levantadas y reconstruidas tras las obras de la red de saneamiento.