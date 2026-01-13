Paiporta repondrá más del 40% del arbolado y los arbustos dañados tras la dana
El consistorio tiene aprobada por el Ministerio una memoria de 9 millones de euros destinada a la reforestación de zonas verdes y comenzará actuando en parques, ya que la repoblación del arbolado en las calles depende de las obras del alcantarillado
La reconstrucción de un municipio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024, como es Paiporta, no solo pasa por las obras de ladrillo y hormigón. La fuerza del agua que desbordó el barranco del Poyo no solo se llevó puentes, pasarelas y viviendas, también arrancó árboles y sobre todo arbustos, tanto de calles como de zonas ajardinadas.
En el caso de Paiporta, el epicentro de la zona cero, la afectación de la dana sobre el arbolado ha sido muy grande. Según fuentes municipales se estima que tras la dana, quedaron gravemente dañados o arrancados entre el 35 y el 40% de los árboles de Paiporta. Además, de las especies que quedaron lograr "en pie", entre el 15 y el 20% se deben reponer por diferentes daños sufridos.
El consistorio paiportino ha remitido ya una memoria al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana sobre la recuperación de zonas verdes y de los espacios ajardinados, que incluye la reposición del arbolado, por un coste de 9 millones de euros. El ayuntamiento ya tiene el ok del Gobierno y está trabajando en la licitación, para poder comenzar cuánto antes.
Sin embargo, esta repoblación forestal y mejora de las zonas ajardinadas se va a tener que hacer en dos fases tal y como cuenta el concejal de Agenda Urbana y Agenda 2030, Alejandro Sánchez: "Hemos separado las zonas verdes y parques, de los árboles plantados en las calles. Primero actuaremos sobre los espacios, mientras que en la calles, con sobre todo palmeras, habrá que esperar a la reparación del alcantarillado que supondrá levantar el asfalto", indica. De hecho, Sánchez afirma que además de algunas actuaciones urgentes, que ponía en riesgo la seguridad de viandantes, tras la dana, el consistorio también estas vacaciones escolares navideñas ha aprovechado para reponer las especies arbóreas en los centros escolares.
Plan de arbolado en 2020
En cuanto a la forma de reforestación, el consistorio no pretende volver a replantar las mismas especies destruidas, sino que seguirá el Plan Estratégico para la Gestión de Arbolado Viario de Paiporta aprobado en 2020, diseñado para servir como marco de referencia en la planificación y gestión del patrimonio arbóreo del municipio a medio y largo plazo, pero que tras la dana ya se empezará a aplicar. Precisamente, ese plan iba acompañado de un inventario, basado en datos de la empresa de servicios ESPAI, que contabilizó 1.898 árboles viarios, de 45 especies diferentes. Sin embargo, hay dos concretas que predominan y representan el 42,4% del total de la población: elCitrus aurantium (Naranjo amargo), es la especie mayoritaria con 421 unidades (22,2% del total) y el Ligustrum lucidum (Aligustre), que ocupa el segundo lugar con 384 unidades (20,2%).
Precisamente el plan proponía que debido a que el naranjo y el aligustre superaban con creces el umbral recomendado del 10% por especie, se sustituyeran estos de forma paulatina para evitar plagas masivas y reducir las molestias por fructificación. Por lo que, aprovechando que la dana se llevó bastantes unidades, se repoblará ahora con otras especies "más amables", pero "que aún no están determinadas", según el concejal de Medio Ambiente, Óscar Pellicer.
Otro de los problemas de entonces, que ahora se aprovechará la reconstrucción para paliarlo, es la falta de espacio en las aceras. Según el informe, el 80% de las aceras de Paiporta miden menos de 2 metros, lo que dificultaba el crecimiento sano del arbolado. El plan propone nuevas tipologías de diseño, como el uso de alcorques en bandas de aparcamiento, que ahora se tendrán en cuenta, ya que muchas calles van a tener que ser levantadas y reconstruidas tras las obras de la red de saneamiento.
Picanya licita el mantenimiento de sus jardines: 21.009 árboles y más de 325.000 m² de zonas verdes a conservar
El Ayuntamiento de Picanya ha adjudicado por 906.774 euros a la empresa Vivers Centre Verd el servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, un contrato que abarca desde el cuidado diario de parques, jardines, rotondas y medianas hasta reposiciones y reparaciones habituales. El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que acompaña la contratación cuantifica el alcance del servicio: aproximadamente 21.009 árboles distribuidos por el término municipal y una superficie ajardinada estimada de 325.837 metros cuadrados.
El documento técnico fija una duración inicial de un año, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de cuatro años, y detalla que la conservación se plantea como un mantenimiento integral: labores de jardinería ordinaria, control y seguimiento de los espacios, y actuaciones de conservación para mantener el patrimonio verde municipal en condiciones adecuadas.
Una de las claves del contrato es la gestión del inventario. El pliego recoge la existencia de un inventario municipal y establece que la empresa adjudicataria deberá actualizarlo e incorporar las modificaciones que se vayan produciendo durante la vigencia del servicio.
Este servicio forma parte del plan Integral de Limpieza y Jardinería impulsado desde le gobierno socialista de Picanya, que contará con un incremento del presupuesto en 400.000 euros, pasando de 500.000 a 900.000 €. También se aumenta un 50% el número de trabajadores y trabajadoras, pasando de 8 a 12 operarios y operarias de jardinería, además de un segundo equipo de poda.
También se plantarán más árboles por todo el municipio, "contribuyendo a la sombra, la mejora de la calidad del aire y el embellecimiento de nuestras calles y parques", "más espacios verdes, con la creación de zonas descanso y disfrute para la ciudadanía, mejorando la calidad ambiental de Picanya ."Mejorar la jardinería no es solo estética, es respirar un aire más limpio y cuidar el entorno que dejaremos a las próximas generaciones", señalan desde el ejecutivo local.
En paralelo, el Ministerio también ha aprobado una memoria valorado en 4 millones de euros para la reforestación de las zonas verdes y especies dañadas tras la dana de octubre de 2024. Según el informe realizado, se ha perdido tanto de zonas de pradera, plantas arbustivas, plantas aromáticas, arbolado y así como instalaciones de riego por aspersión y de goteo. Asimismo, debido a la actividad de maquinaria pesada en la reconstrucción, se han producido roturas, lo que puede llevar a futuras caídas de ramas o enfermedades en el arbolado que también habrá que restaurar.
