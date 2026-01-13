Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paterna refuerza sus planes de emergencia ante sequías, inundaciones y alertas sanitarias

El ayuntamiento, a través de Aigües de Paterna, activa cinco planes estratégicos dentro del PERTE de digitalización del agua con una inversión global de 2,67 millones y cerca de 90.000 euros destinados a planificación

Imagen de archivo del término municipal de Paterna con el pozo de agua.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Paterna

Paterna quiere pasar de reaccionar a anticiparse. Con esa idea de fondo y previsión ante riadas o sequías, el Ayuntamiento ha anunciado el impulso de cinco planes estratégicos para mejorar la respuesta de la ciudad ante eventos climáticos extremos —desde sequías hasta inundaciones— y posibles alertas sanitarias.

La medida se enmarca en el PERTE para la digitalización del ciclo urbano del agua y busca reforzar tanto la prevención como la coordinación entre administraciones y la información a la ciudadanía, claves en cualquier episodio de emergencia. En conjunto, el PERTE en Paterna contempla 23 actuaciones con una inversión global de 2.671.370,45 euros.

Blindar el abastecimiento y reducir riesgos

Según ha informado el consistorio, uno de los documentos ya finalizados es el Plan de Sequía, que fija mecanismos de prevención y actuación para escenarios de escasez hídrica, con el objetivo de garantizar el suministro y un uso sostenible del recurso.

El Plan Sanitario del Agua, por su parte, ya ha sido presentado para su validación y se centra en "asegurar la calidad del agua de consumo, controlando riesgos" a lo largo de toda la cadena de suministro.

La mayor dotación económica recae en el Plan Integral de Saneamiento, orientado a optimizar la red especialmente durante episodios de lluvias intensas, reduciendo riesgos ambientales y sanitarios.

A ello se suma el Plan de Agua Regenerada, actualmente en redacción, con un objetivo ambicioso: avanzar hacia el vertido cero en la estación depuradora EDAR de Paterna–San Antonio de Benagéber mediante reutilización del agua depurada. El consistorio lo vincula a líneas ya aplicadas como el sistema Guardian de protección del Parc Natural del Túria, en la zona forestal y protegida de la Vallesa.

El quinto bloque será un plan específico frente a inundaciones, que incorporará protocolos de actuación y sistemas de alerta para proteger a personas y bienes en situaciones de riada.

Fugas de agua y eficiencia de la red

Junto a estos planes, el municipio desarrollará un diagnóstico y control de fugas para mejorar la eficiencia del abastecimiento, una cuestión especialmente sensible cuando la disponibilidad de agua se tensiona por la sequía o por picos de demanda.

"Ciudad más resiliente”

El alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que la elaboración de estos planes cuenta con una inversión “cercana a los 90.000 euros” y que permitirá definir directrices para adaptar el servicio del agua a los nuevos retos climáticos y ambientales, avanzando hacia un modelo de ciudad “más sostenible, resiliente e integrador”.

Asimismo Sagredo ha destacado que “estos planes permitirán mejorar la planificación, la toma de decisiones y la coordinación entre administraciones, así como reforzar la comunicación con la ciudadanía, incrementando la seguridad, la eficiencia en la gestión del agua y la resiliencia del municipio frente al cambio climático”.

"Estos planes permitirán mejorar la planificación, la toma de decisiones y la coordinación entre administraciones"

Juan Antonio Sagredo

— Alcalde de Paterna

A este respecto, el alcalde ha recordado que "la coordinación y la comunicación con el resto de administraciones, entidades sociales y la ciudadanía es clave para desarrollar un proyecto integrador que refuerce la resiliencia de Paterna y permita una respuesta más ágil y eficaz ante cualquier situación de emergencia".

Con esta batería de planes —y el foco puesto en coordinación y comunicación— Paterna deja claro el rumbo ante la emergencia climática: convertir la gestión del agua en una herramienta de seguridad urbana ante un clima cada vez más extremo.

