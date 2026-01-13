Quart de Poblet renueva su apuesta por el valenciano con una nueva edición del Voluntariat pel Valencià

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del Servicio de Normalización Lingüística, organiza junto a la Fundación Escola Valenciana una nueva edición del Voluntariat pel Valencià, un programa de aprendizaje oral de la lengua valenciana que tiene como objetivo fomentar el uso cotidiano, facilitar la práctica conversacional y reforzar la cohesión social entre la ciudadanía.

El Voluntariat pel Valencià es un programa consolidado que, edición tras edición, ha demostrado ser una herramienta eficaz para que personas castellanohablantes puedan dar el paso y comenzar a hablar valenciano en un entorno cercano y sin presiones académicas. Al mismo tiempo, permite que personas valencianohablantes se impliquen de manera activa y solidaria en la transmisión y normalización de la lengua.

Grupos de trabajo durante diez semanas

El funcionamiento del programa se basa en la creación de parejas o grupos lingüísticos, formados por personas que quieren aprender o mejorar su valenciano oral y personas que ya lo hablan habitualmente. Las parejas o grupos se comprometen a mantener conversaciones en valenciano durante una hora a la semana, siempre adaptándose a la disponibilidad y preferencias horarias de cada participante. El programa tiene una duración total de diez semanas, lo que permite un contacto continuado con la lengua y un aprendizaje progresivo en el dominio comunicativo.

El acto de presentación oficial del programa tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a las 17:30 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Durante este encuentro se presentarán las parejas y grupos lingüísticos que participarán en esta edición y se les facilitará material de apoyo para que las conversaciones resulten más sencillas y dinámicas. Este material está diseñado para ayudar a romper el hielo, proponer temas de conversación y resolver dudas habituales en el uso oral del valenciano.

Cartel informativo del Voluntariat en Valencià en Quart de Poblet. / A.Q.P.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 9 de febrero de 2026, y está dirigido a cualquier persona interesada, tanto a quienes desean aprender valenciano como a quienes desean colaborar como voluntariado lingüístico. Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, que no solo contribuye al aprendizaje de la lengua, sino que también favorece las relaciones personales, el intercambio cultural y el conocimiento mutuo entre vecinos y vecinas del municipio.

Inscripción al Voluntariat pel Valencià

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del correo electrónico promocioval@quartdepoblet.org , a través del teléfono 961536210 (Ext. 1185), así como escaneando el QR que se facilita en el cartel informativo.

El Voluntariat pel Valencià se suma a otras iniciativas puestas en marcha desde el Ayuntamiento con el objetivo de promover el uso del valenciano. Así, el Servicio de Normalización Lingüística de Quart de Poblet cuenta con el Grup de Conversa en Valencià para personas mayores, los cursos de nivel A1 homologados por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), así como el Club de Lectura en Valencià.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la promoción del valenciano como lengua de convivencia, comunicación y cohesión social, impulsando su uso en la vida diaria y creando espacios para practicarlo de manera cercana.