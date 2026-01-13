Retiran las vallas del Ayuntamiento de Foios tras la paralización un año de las obras de reforma

La gran reforma del Ayuntamiento de Foios, proyecto estrella del equipo de gobierno para esta legislatura, ni está ni se le espera. Esta falta de ejecución se ha hecho más evidente con la retirada del vallado perimetral de la zona, que se puso para la ejecución de las obras, obras que se han paralizado sine die, ya que el consistorio, tras muchos problemas, acabó en el pleno de octubre aprobando la resolución del contrato con la empresa adjudicataria por desavenencias con la ejecución del proyecto.

Ya en abril comenzaron los primeros problemas con la paralización de las obras durante un mes al detectarse unas deficiencias estructurales que obligaban a modificar el proyecto. El alcalde Sergi Ruiz explicó en su día que había que garantizar que el derribo no perjudicara las casas colindantes y había que introducir unas modificaciones, por lo que se le había concedido a la empresa una moratoria para introducir esos cambios y que no afectase al periodo de ejecución previsto de 20 meses.

Sin embargo esa paralización se alargó más de lo esperado y finalmente se decidió resolver el contrato cuando apenas se había ejecutado un 0,19% de un gran proyecto que contaba con 2 millones de euros de inversión, y que además de la ampliación al edificio de al lado que compró el consistorio en 2018 por 170.000 euros, también incluía la realización de una segunda planta, para pasar de los 300 metros útiles a los casi 500 m.

El Ayuntamiento de Foios con el vallado antes de ser retirado.. / PP

Así lo denuncia el PP de Foios, quien critica que la reforma y ampliación del Ayuntamiento de Foios se encuentra en modo avión tras un año del inicio de las obras: “La desaparición del vallado, ahora, tras diez meses con la obra paralizada y con apenas un 0,19 % de ejecución, es una muestra clara de la falta de gestión del gobierno del alcalde de Compromís”. Para los populares, el gobierno municipal ha dejado a Foios mostrar una imagen de abandono e impropia en fechas como las fiestas patronales o la Navidad. “El gran gestor… que no gestiona.”, ha señalado la concejal del Partido Popular, María Calvo.

La paralización se consolidó en el pleno municipal del pasado mes de octubre, cuando se aprobó la resolución del contrato con la empresa adjudicataria por desacuerdos en la ejecución del proyecto. Esta decisión supone dejar la obra en punto muerto de manera indefinida, sin plazos ni alternativa definida.

"Falta de planificación"

El Grupo Popular se abstuvo en la votación. “Nos encontramos ante una reforma mal planteada desde el inicio, con un edificio que se queda pequeño, que no cubre todas las necesidades municipales y con unos tiempos de ejecución irreales que nunca compartimos”, ha explicado Calvo.

Lejos de tratarse de un contratiempo puntual, el estancamiento del proyecto evidencia, según el PP, una falta de planificación y de gestión política. “Después de un año no hay obra, no hay calendario y ahora tampoco hay vallas. Lo único que hay es improvisación”, ha añadido la concejal popular.

Mientras tanto, los populares denuncian que el ayuntamiento continúa funcionando en condiciones provisionales y con servicios afectados, y el riesgo económico aumenta."La paralización y la futura relicitación del proyecto podrían encarecer notablemente el coste final de una obra que ya acumula retrasos desde su arranque", advierten.