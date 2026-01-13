Sweet Cookies revalida el primer premio del concurso de los escaparates navideños de Paterna

Paterna ha lucido con más brillo estas Navidades gracias al talento y la creatividad del comercio local. Es por ello que el Ayuntamiento de Paterna ha reconocido los escaparates navideños “más llamativos” de la ciudad en la segunda edición del Concurso de Escaparatismo de Navidad.

Se trata de una campaña municipal que ha impulsado el consistorio con motivo de estas fechas señaladas en el mes de diciembre para seguir dinamizando el comercio de proximidad y llenar de ambiente festivo las calles de la ciudad.

El concejal Comercio, Lucas Jodar, junto con el Teniente Alcalde de Innovación, José Manuel Mora, ha sido el encargado de entregar los premios a los establecimientos ganadores de este certamen.

Sweet Cookies, comercio especializado en repostería creativa, vuelve a ser, un año más, el afortunado al revalidar esta primera posición en este concurso que busca reconocer los escaparates navideños “con más encanto” y que será premiado con 1.200 euros.

Segundo y tercer premio

Asimismo, el establecimiento Gestión Inmobiliaria Valentín repite con el segundo premio por su originalidad como el año pasado obteniendo un galardón de 750 euros.

Por último y con un tercer premio, Papelería Michi consigue 450 euros también por su impliación y esfuerzo en su decoración.