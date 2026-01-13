Toni Acosta, Carles Sans de Tricicle y el musical Ballant ballant levantan el telón en Paterna

El nuevo calendario cultural del 2026 despega con la actriz Toni Acosta, el icónico miembro de Tricicle, Carles Sans junto con destacados musicales para todos los públicos y comedia que acogerá el Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna durante los meses de enero, febrero y marzo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Paterna continúa fomentando la campaña escolar de teatro en inglés y el espectáculo Girabarrios para las familias paterneras en cada uno de los barrios de la ciudad que arrancará la segunda mitad de marzo hasta finales de mayo.

La programación cultural se estrena este viernes, 16 de enero, a las 20 horas con el espectáculo Una madre de película, bajo la interpretación de una brillante Toni Acosta que llenará el escenario con su talento en una comedia emotiva y diferente, dirigida por Juan Carlos Rubio.

La próxima semana el público se divertirá con el musical Friends: The musical parody que se realizará el viernes, 30 de enero, a las 20:00 horas. Un espectáculo entrañable que enamorará a los fans de la serie y cautivará a todos los amantes del teatro.

Bajo la dirección de José Saiz y con los intérpretes María Ruiz, Omar Ruiz, María Ochando, Dani Saiz, Irina Bargues, Ricardo Saiz, Kevin Villar, Marta Seguí y Miguel Sánchez, la compañía Saga Producciones adapta por primera vez en España esta parodia musical con sus icónicos personajes.

Para el próximo mes de febrero, se realizará el musical mágico Aladdín de la mano de Carlos Cabrelles, el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas. Con voces en vivo y coreografías únicas esta famosa historia se presenta con canciones al estilo más auténtico de Broadway, que encantarán a los adultos y serán fuente de inspiración para niños y niñas.

Será el viernes 27 de febrero, a las 20.00 horas cuando el humorista Carles Sans, reconocido miembro de Tricicle, se suba al escenario en su nuevo montaje ¡Por fin me voy!. Con esta nueva obra, dirigida por José Corbacho y el propio Carlos Sans, el actor se propone superar su anterior marca de carcajadas por minuto, compartiendo con el público historias cotidianas, anécdotas personales y observaciones sobre los pequeños detalles de la vida.

A partir de marzo, la Compañía Teatre Micalet celebra tres décadas de trayectoria artística poniendo en escena el musical Ballant Ballant: 30 anys el viernes, 6 de marzo, a las 20.00 horas. Se trata del gran evento valenciano que cuenta la historia de Valencia de los últimos cien años a través del baile y la música, bajo la dirección de Joan Peris.

Un espectáculo de teatro musical conformado por quince intérpretes: Carla Almería, Juan Benavent, Aitor Caballer, Manuel Canchal, Xel Curiel, Sergio Ibáñez, Iris Juezas, Jordi López, Mireia López, Alexandru Marín, Carla Pasqual, Laura Sanchís, Érika Sanz, Miguel Seguí y Guille Závala, mucho humor y muchas emociones.

El género de la comedia se representará con el título Escape Room también en el espacio emblemático del Gran Teatre, el viernes, 27 de marzo, a las 20.00 horas. Dos parejas de amigos de toda la vida que quedan para hacer un escape room en el barrio del Cabanyal, donde recientemente se ha encontrado, en un contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado… Los cuatro amigos vivirán una auténtica comedia de miedo dirigida por Xavi Mira.

A finales de marzo, Cucú Canta Tú llevará a todos los barrios de Paterna un espectáculo de animación con canciones populares, lleno de color y magia a través de marionetas, actores y música. Concretamente, domingo 22 de marzo, a las 12 horas en la Lloma Llarga Nord.

Girabarrios

Se continuará el domingo 29 de marzo a la misma hora con este espectáculo de Girabarrios que se acercará hasta Santa Rita. Posteriormente, visitarán los barrios de Bovalar, Terramelar, La Coma-Mas del Rosari, La Canyada, Campamento, Alborgí, Parc Central y Lloma Llarga Sud, los días 5,12, 19 y 26 de abril y los días 3, 10, 17 y 24 de mayo, respectivamente.

Finalmente, el consistorio paternero mantiene la programación de la Escuela Municipal de Teatro y Danza, así como con las visitas guiadas por el Gran Teatre Antonio Ferrandis, que se llevan a cabo todos los martes para grupos de entre cinco y diez personas durante este 2026.