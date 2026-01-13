Torrent se adhiere a la Xarxa de Governança Local de la Comunitat Valenciana

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha informado favorablemente en su sesión celebrada hoy de la adhesión del consistorio a la ‘Xarxa de Governança Local de la Comunitat Valenciana’, un instrumento impulsado por la Generalitat Valenciana para fomentar el gobierno abierto, la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno en el ámbito municipal. Esta adhesión supone un paso firme en la consolidación de un modelo de administración más cercana, más accesible y más conectada con la ciudadanía torrentina.

La incorporación de Torrent a esta red autonómica permitirá al Ayuntamiento formar parte de un espacio estable de colaboración y aprendizaje conjunto con otros municipios, diputaciones y la propia Generalitat, orientado a compartir experiencias, mejorar prácticas y coordinar actuaciones en materia de participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y calidad democrática.

Un modelo de ciudad basado en el gobierno abierto

La ‘Xarxa de Governança Local’ nace con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de gobernanza municipal basado en los principios del gobierno abierto, entendidos como la transparencia en la gestión pública, la participación activa de la ciudadanía en las decisiones que le afectan y la colaboración entre administraciones y sociedad civil. Con esta adhesión, Torrent asume formalmente el compromiso de avanzar de manera transversal en todas las áreas municipales hacia este modelo, integrando la participación y la transparencia como ejes estructurales de la acción de gobierno.

Este compromiso se concreta en la asunción de una Carta de Adhesión que recoge un amplio decálogo de actuaciones organizadas en distintos ejes estratégicos, que abarcan desde la implantación de procesos participativos municipales hasta el impulso de la educación para el gobierno abierto, la apertura y reutilización de datos públicos, la planificación estratégica o el refuerzo de la integridad institucional.

Más participación real y efectiva para la ciudadanía de Torrent

Uno de los principales beneficios de esta adhesión para Torrent es el refuerzo de los mecanismos que garantizan una participación ciudadana real y efectiva. La Xarxa promueve que los municipios integrados desarrollen procesos participativos que permitan a la ciudadanía intervenir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración normativa, la planificación estratégica y determinadas decisiones de especial impacto para la ciudad.

Además, se fomenta la creación o dinamización de órganos estables de participación municipal, así como el diseño de estrategias específicas para implicar a colectivos que tradicionalmente participan menos en la vida pública, favoreciendo una participación más inclusiva, plural y representativa de la realidad social de Torrent.

Transparencia, información clara y rendición de cuentas

La adhesión a la ‘Xarxa de Governança Local’ también implica un refuerzo de las políticas de transparencia y acceso a la información pública. El Ayuntamiento de Torrent se compromete a mejorar la calidad y cantidad de la información que se ofrece a la ciudadanía, a generalizar la publicación de contenidos de publicidad activa con criterios de comunicación clara y comprensible, y a garantizar plenamente el derecho de acceso a la información pública.

Este enfoque permite fortalecer la confianza de la ciudadanía en la institución municipal, facilitar el control democrático de la acción de gobierno y avanzar hacia una administración más abierta, responsable y orientada al servicio público.

Innovación, formación y mejora continua de la gestión municipal

Otro de los aspectos clave de la Xarxa es el impulso de la innovación demuestra en materia de gobernanza local. Torrent podrá participar en acciones formativas, encuentros periódicos y comunidades de buenas prácticas, dirigidas tanto a responsables públicos como al personal técnico municipal, con el objetivo de mejorar las capacidades institucionales y actualizar herramientas y metodologías de participación y transparencia.

Asimismo, la Xarxa promueve la utilización de tecnologías de la información y la comunicación como nuevos espacios de relación entre la administración y la ciudadanía, sin renunciar a los canales presenciales, apostando por modelos híbridos que faciliten la participación y el acceso a la información.

Un paso coherente con la demanda social de más cercanía institucional

La propuesta de adhesión tratada hoy en Junta de Gobierno Local responde también a la creciente demanda social de una ciudadanía cada vez más implicada en los asuntos públicos y con mayor interés en conocer cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos y cómo puede contribuir activamente a mejorar su ciudad. La adhesión de Torrent a la Xarxa se enmarca en esta realidad social y en la voluntad municipal de ofrecer cauces claros, ordenados y efectivos para la participación ciudadana.

La concejala del Área de Administración e Información, Amparo Chust ha destacado que “la adhesión de Torrent a la Xarxa de Governança Local supone un avance muy importante en nuestro compromiso con una administración más abierta, más transparente y más cercana a la ciudadanía. No se trata solo de cumplir una normativa, sino de consolidar una forma de gobernar basada en la escucha activa, el diálogo y la corresponsabilidad”.

En este sentido, ha señalado que “formar parte de esta red nos permitirá aprender de otras experiencias municipales, mejorar nuestros procesos internos y ofrecer a los torrentinos y torrentinas más información, más participación y más capacidad de influencia en las decisiones que afectan a su día a día”.

La concejala ha subrayado además que “este acuerdo refuerza la idea de que la participación ciudadana no es un hecho puntual, sino un proceso continuo que debe impregnar todas las políticas públicas. Torrent da hoy un paso más para convertirse en una ciudad moderna, transparente y comprometida con la calidad democrática”.

Finalmente, ha puesto en valor que “la Xarxa de Governança Local es una herramienta útil para avanzar en la planificación estratégica, la rendición de cuentas y la innovación pública, aspectos fundamentales para seguir mejorando la gestión municipal y responder de forma eficaz a las necesidades reales de la ciudadanía”.

Publicidad y efectos del acuerdo

Tal y como recoge la resolución aprobada, el acuerdo de adhesión será notificado a la Dirección General competente en materia de gobierno abierto de la Generalitat Valenciana y publicado en la Plataforma de Transparencia del Ayuntamiento de Torrent, garantizando así su conocimiento público y su plena efectividad. Asimismo, se comunicará a todas las áreas y departamentos municipales para su adecuada implementación y coordinación interna.

Con esta adhesión, Torrent reafirma su apuesta por una ciudad más participativa, más transparente y mejor preparada para afrontar los retos presentes y futuros desde una gobernanza compartida con su ciudadanía