Torrent aprueba la restauración de su Torre medieval

La Torre medieval es la joya patrimonial de Torrent y el consistorio quiere que brille con todo su esplendor. Ya los pequeños desprendimientos en la fachada que provocaron el cierre temporal de las visitas indicaban que esta construcción defensiva requería de una intervención importante, y por fin ha llegado. Este martes, en Junta de Gobierno Local, se ha aprobado el proyecto de intervención, consolidación y restauración de la Torre Medieval’, con un presupuesto de licitación de 120.072,18 euros (IVA incluido), lo que permitirá avanzar hacia la futura licitación de las obras y su ejecución una vez se inicien los trámites correspondientes.

"Con la aprobación de este proyecto damos un paso firme y definitivo para garantizar la conservación de uno de los grandes símbolos históricos de Torrent. La Torre es patrimonio de todos y nuestra obligación como ayuntamiento es protegerla, consolidarla y asegurar que pueda seguir siendo disfrutada por las generaciones futuras con todas las garantías”, señala la alcaldesa, Amparo Folgado.

La aprobación de este proyecto supone culminar un largo y riguroso proceso administrativo, técnico y patrimonial, que permitirá actuar sobre la Torre con todas las garantías legales, históricas y científicas exigidas para un Bien de Interés Cultural (BIC), reforzando su conservación y asegurando su transmisión a las futuras generaciones como símbolo de la identidad y la historia de Torrent.

Plano de actuación sobre la Torre medieval de Torrent. / A.T.

El proyecto aprobado tiene como objetivo principal la conservación y mantenimiento del inmueble, así como su habilitación como espacio museístico y cultural, garantizando su estabilidad estructural, su correcta lectura histórica y su adecuación para un uso cultural compatible con su condición de monumento protegido.

El documento recoge un estudio exhaustivo del estado actual de la Torre, su evolución histórica, las intervenciones previas realizadas y un diagnóstico detallado que ha permitido definir una propuesta de actuación respetuosa, proporcionada y ajustada a los criterios de intervención establecidos para los Bienes de Interés Cultural.

Las actuaciones previstas se centran en frenar los procesos de deterioro, consolidar los elementos constructivos originales, mejorar la conservación de los materiales históricos y garantizar que la Torre pueda seguir siendo un espacio accesible, seguro y comprensible para la ciudadanía, sin alterar su autenticidad ni su valor patrimonial.

Intervención arqueológica y protección del subsuelo histórico

Dada la relevancia patrimonial del inmueble y de su entorno, el proyecto incorpora de manera integrada un programa de actuación arqueológica, autorizado previamente por la Generalitat Valenciana, que garantiza el seguimiento, documentación y protección de cualquier resto arqueológico que pudiera verse afectado durante la ejecución de las obras.

Este enfoque permite no solo proteger el patrimonio existente, sino también ampliar el conocimiento histórico y arqueológico de la Torre y de su entorno, reforzando su valor cultural y científico y contribuyendo a una mejor interpretación del pasado de Torrent.

Autorizaciones patrimoniales y garantías legales

El proyecto cuenta con todas las autorizaciones preceptivas en materia de patrimonio cultural, tras haber sido revisado y actualizado para atender las observaciones formuladas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, que finalmente ha autorizado la intervención desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial

Este proceso garantiza que la actuación se ajusta plenamente a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y a los criterios de protección aplicables a los monumentos declarados BIC, ofreciendo máxima seguridad jurídica y técnica al Ayuntamiento y a la ciudadanía.

El concejal del Área de Urbanismo, José Gozalvo ha señalado que “este proyecto permite ordenar y planificar una intervención necesaria sobre la Torre Medieval, integrándola de forma coherente en el entorno urbano y garantizando que la actuación se ejecute de manera controlada, compatible con su protección y con los usos previstos. La aprobación del proyecto nos permite pasar ahora a la fase de contratación y avanzar con una hoja de ruta clara para la ejecución de las obras. Desde Urbanismo hemos priorizado la seguridad jurídica, el respeto absoluto al monumento y la viabilidad de una actuación necesaria para garantizar su conservación”.

Espacio cultural vivo

Por su parte, el concejal del Área de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que “la Torre Medieval es una pieza clave del relato histórico de Torrent y este proyecto permitirá convertirla en un espacio cultural vivo, accesible y comprensible para la ciudadanía. Su habilitación como espacio museístico abre nuevas oportunidades para la divulgación histórica, la educación patrimonial y el turismo cultural, reforzando el vínculo entre la ciudad y su pasado y poniendo en valor uno de nuestros monumentos más queridos. Apostamos por un patrimonio que se conserve, pero que también se explique, se viva y se conserve, pero que también se explique, se viva y se comparta”.