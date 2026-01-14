El alcalde de Sedaví, condecorado por Defensa: "Lo recibo en nombre de las personas que lo perdieron todo el 29-O"

Visiblemente emocionado, José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, recibió en Madrid, de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco por su actuación en los meses que siguieron a la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó la comarca y se cobró la vida de al menos 230 personas.

Este galardón forma parte de los reconocimientos anuales del Ejército a cuerpos de seguridad y a personal civil, en atención a ciertos méritos y circunstancias que concurren, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, que regula el Reglamento General de Recompensas Militares.

El acto ha estado presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y se ha celebrado en el cuartel General del Ejército de Tierra, en Cibeles. Cabanes ha sido el único alcalde de l’Horta Sud que ha recibido la cruz. En la lista completa de reconocimientos solo había otros tres son mandatarios y mandatarias municipales: la alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera Soria; la alcaldesa de mira, María Míriam Lava Pérez, y el alcalde de Letur, Sergio Marín Sánchez.

El reconocimiento a José F. Cabanes se realiza por su “liderazgo eficaz, próximo y resolutivo en la responsabilidad pública y actuación directa e inmediata según las necesidades existentes en cada fase” de los meses que siguieron a la dana. Asimismo, se ha incidido en que el alcalde y presidente “impulsó y facilitó la coordinación de servicios, poniendo todos los recursos a disposición para resolver cualquier incidencia planteada”.

Los cuatro alcaldes condecorados. / M.D.

También se ha destacado su “trato directo y respetuoso” y su “implicación personal y su presencia constante sobre el terreno, lo que posibilitó que los trabajos se realizaran con mayor eficia” en servicios como el almacén de ayuda que se instaló en Sedaví y otros comarcales.

Dedicado a las víctimas

Por su parte, José F. Cabanes, ha dedicado el reconocimiento a las víctimas de la dana en primer término. “Este premio lo recibo en nombre de muchas personas, porque son muchísimas personas las que el día 29 de octubre de 2024 lo perdieron todo; ese día, se rompieron vidas y se rompieron sueños”, ha manifestado emocionado.

Cabanes también ha elogiado el trabajo de todo el gobierno local de Sedaví, de la plantilla municipal, de todos los cuerpos de seguridad y emergencias que intervinieron, de las empresas que ayudaron y del voluntariado, ya que todos fueron decisivos para sacer Sedaví y l’Horta Sud adelante.

En este sentido, la ministra Margarita Robles ha elogiado que José F. Cabanes siempre haya defendido públicamente el papel de la UME, no solo en la emergencia propiamente dicha o en las tareas de limpieza sino también en el apoyo moral a la población “cuando tenía que dar un abrazo”.

Montserrat Cervera, alcladesa de Loriguilla, agradece la Cruz. / M.D.

Reconocimiento a la alcaldesa de Loriguilla

La entrega de los reconocimientos se ha realizado el miércoles, 14 de enero, a las 12 horas en el cuartel General del Ejército de Tierra, en Cibeles (Madrid). En la lista completa de reconocimientos solo hay otros tres ostentan alcaldías: la alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera Soria; la alcaldesa de mira, María Míriam Lava Pérez, y el alcalde de Letur, Sergio Marín Sánchez.