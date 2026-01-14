Torrent recibe 600.000 euros de la Generalitat para restaurar els Arquets de Baix

Torrent empieza a ver luz en uno de los puntos donde la dana del 29 de octubre de 2024 dejó una herida más profunda: el patrimonio hidráulico situado en barranc de l’Horteta. La Generalitat Valenciana ha concedido al Ayuntamiento una ayuda de 600.000 euros para iniciar las obras de consolidación y restauración de els Arquets de Baix, el histórico acueducto declarado Bien de Relevancia Local (BRL) y uno de los emblemas más reconocibles del patrimonio hidráulico y agrícola torrentino.

La imagen actual del entorno —con el cauce removido por arrastres, márgenes erosionados y restos acumulados— refleja el alcance de la barrancada. La fuerza del agua arrancó gran parte de la estructura histórica y hoy solo se mantiene en pie un arco del brazo izquierdo. El resto del cuerpo central quedó literalmente mutilado, como ya había ocurrido en episodios históricos anteriores, y el único tramo conservado presenta grietas y se asienta sobre un terreno fangoso e inestable, colmatado por materiales arrastrados durante la avenida.

“Una reparación moral y emocional”

La alcaldesa de Torrent, la popular Amparo Folgado, ha subrayado el valor simbólico del proyecto y lo ha definido como algo más que una intervención técnica: “La recuperación dels Arquets de Baix no es solo una obra de restauración patrimonial, es una reparación moral y emocional para Torrent”. La primera edil ha agradecido la ayuda autonómica y ha destacado la importancia de proteger un elemento “que forma parte de nuestra historia, de nuestro paisaje y de la memoria colectiva”.

Desde el área municipal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, el concejal José Francisco Gozalvo ha remarcado que la prioridad será actuar con criterios “técnicamente rigurosos y respetuosos con la historia del monumento”. En la práctica, la intervención se centrará en estabilizar el arco superviviente, asegurar el terreno y planificar una restauración que permita recuperar la “lectura histórica” del conjunto.

Un monumento ligado a la huerta: 180 hanegadas de riego

Els Arquets de Baix forman parte del subsistema de riego de l’Horteta de Baix y tuvieron un papel clave en el desarrollo agrícola del entorno del Mas del Jutge, ya que permitían regar unas 180 hanegadas de huerta salvando el barranco mediante un acueducto de gran valor histórico y técnico.

Su historia, además, es compleja en cuanto a sus orígenes. La datación oficial del Inventario de Patrimonio sitúa la obra en el siglo XVI, aunque las intervenciones arqueológicas realizadas en 2009 identificaron una fase inicial andalusí del siglo XIV, sin descartar un posible origen bajomedieval. Esta complejidad histórica se refleja en la propia estructura del monumento, que combina distintas técnicas y materiales constructivos.

Seis arcos y un derrumbe repetido por las riadas

Antes de la devastación, el conjunto contaba con una sucesión de seis arcos de ladrillo, una longitud aproximada de 50 metros y una altura de hasta 9 metros en la zona central del barranco. La fábrica combinaba mampostería con mortero de cal y diferentes fases constructivas: arcos más pequeños de la etapa primitiva y, posteriormente, una reforma importante en el siglo XVII con cuatro arcos centrales y pilares de refuerzo de ladrillo macizo tras un derrumbe provocado por grandes barrancadas.

Arquets de Baix en el barranc de l'Horteta. / A. T.

En el siglo XX también se registraron cambios: en 1973 se eliminó un séptimo arco por la pavimentación del Camí dels Xarcs Secs, mientras que en 2009 el Ayuntamiento impulsó una restauración y consolidación para poner en valor el conjunto.

Recuperación posdana

La actuación se integra en el programa extraordinario de la Generalitat para restaurar y revitalizar patrimonio cultural afectado por la dana, un plan que busca proteger bienes con valor histórico, social y simbólico.

Para Torrent, la ayuda abre la puerta a recuperar uno de sus referentes patrimoniales más destacados y a preservar un legado que, pese a siglos de historia y riadas, sigue siendo parte de la identidad local. Así, Gozalvo ha destacado: "esta actuación no solo protege un Bien de Relevancia Local, sino que refuerza la identidad de Torrent y su relación histórica con el agua y la huerta".