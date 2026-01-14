Bielsa acusa a Mompó de "intentar reescribir la realidad" en la reconstrucción del alcantarillado

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, visitó el pasado 9 de enero el municipio de Massanassa para comprobar el estado de los colectores y mantener una reunión telemática desde el municipio de l'Horta Sud con los ayuntamientos que tienen gestión directa del alcantarillado y a los que la institución provincial ofrecerá asistencia técnica. Mompó explicó que "será la Diputación quien ponga los medios humanos y los recursos técnicos para poder liderar los proyectos y poder hacer el seguimiento de las obras", mientras que recriminó al Gobierno de España que "enviar dinaro no es suficiente" y que "llega un año tarde".

Ante estas declaraciones, Zulima Pérez, comisionada del Gobierno de España para la Reconstrucción, expresó durante el fin de semana que "la Diputación de Valencia no realiza ninguna obra de reparación, que la única actuación que va a asumir es la de asistencia técnica a esos municipios, una función que se encuentra entre las competencias del organismo provincial". La comisionada señaló que “en la intervención que realizó el presidente en la misma reunión ya nos dimos cuenta todos que tampoco sabía muy bien qué es lo que iba a hacer allí y de qué se trataba la reunión” y que "si alguien llega un año tarde es él".

Ahora es el portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, quien ha criticado que la institución provincial se atribuya el "liderazgo" en la reconstrucción del alcantarillado afectado por la dana y ha acusado al presidente, Vicent Mompó, de “intentar reescribir la realidad para tapar un año de inacción”.

"Una competencia básica"

Bielsa ha recordado este martes que, tal y como aclaró la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, la Diputación “no va a ejecutar ni una sola obra”, sino que se limita a prestar asistencia técnica y con retraso, “una competencia básica que debería haberse activado desde el primer momento y no más de un año después de la catástrofe”.

“La Diputación no puede hablar de liderazgo en las obras cuando están financiadas al 100 % por el Gobierno de España, por tanto la Diputación no pone el dinero ni ejecuta las infraestructuras, lo único que hace es cumplir una función que le obliga la ley y tampoco es la primera vez que la Diputación se atribuye logros con fondos del Gobierno de España”, ha señalado Bielsa.

El portavoz socialista ha denunciado que el comunicado de la Diputación en el que se "informa" del "liderazgo" en las obras del alcantarillado “es un ejercicio de propaganda que falta a la verdad y genera confusión entre los vecinos afectados”.

“Mientras el Gobierno de España ha garantizado la financiación íntegra de la reconstrucción del saneamiento, Mompó se dedica a hacer comunicados triunfalistas, cuando los vecinos lo que necesitan son soluciones reales que están llegando gracias al compromiso del Gobierno de España”, añade.