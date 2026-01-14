Denuncias a Julio Iglesias: el caso que llegó al Juzgado de Torrent

Nos es la primera vez que Julio Iglesias es objeto de una investigación judicial. El artista, que está siendo investigado por Fiscalía de la Audiencia Nacional por una denuncia presentada por extrabajadoras del cantante por haberlas agredido sexualmente, que ha revelado el Diario.es, tiene un pasado judicial en l'Horta, en cocnreto en los Juzgados de Torrent.

Los hechos se remontan al 7 de julio de 2017. Ese día, el abogado especialista en casos de filiación, José Osuna, compareció ante los Juzgados de Torrent para decir que una prueba de ADN obtenida «sobre restos de basura que contienen saliva o materia orgánica» arrojaba una coincidencia del 99,99% que demostraba que Javier Sánchez Santos era hijo de Julio Iglesias.

Javier Sánchez Santos en la Ciudad de la Justicia de València. / Efe

Javier Sánchez Santos es hijo de Maria Edite Santos, una bailarina de origen portugués que ya defendió en un juicio en 1994 -que perdió- que su hijo fue fruto de una relación que mantuvo con el cantante en una sala de fiestas de la Costa Brava en San Feliu de Guixols en 1975.

Pese a que en una primera instancia el Juzgado reconoció la paternidad, en abril de 2021, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el abogado de Santos, al considerar que el asunto era "cosa juzgada". Javier Sánchez Santos no se rindió y acudió hasta el Tribunal de Estrasburgo, aunque sin lograr que el apellido Iglesias figure en su DNI.