Los guardianes del diente mágico y Father mother sister brother, próximos estrenos en el Cine Tívoli

El Cine Tívoli de Burjassot sigue adelante con una cartelera que, al alcanzar el ecuador de enero, concentrará la exhibición del fin de semana en el domingo 18 de enero. El motivo es que tanto el viernes 16 como el sábado 17, el Centro Cultural Tívoli está reservado para acoger la Solemne Exaltación de las Falleras Mayores de Burjassot.

Las entradas para disfrutar de los estrenos más actuales en el Cine Tívoli tienen un precio único de cuatro euros y se pueden adquirir telemáticamente, en la página web del Cine Tívoli, y también en la taquilla, desde media hora antes del inicio de cada proyección.

En la sesión de las 16.30 h, se proyectará Los guardianes del diente mágico, una película de animación para todos los públicos. En la trama, Van, un joven hada de los dientes con espíritu rebelde, sueña con descubrir qué hay más allá de los límites de su estricta y aislada civilización. Su mundo cambia para siempre cuando conoce a Rupee, el trol más adorable del mundo, y a Gemma, una ingeniosa goblin apasionada por la ciencia. A pesar de los prejuicios que han separado a sus pueblos durante generaciones, los tres emprenderán una misión épica para unir sus reinos mágicos y demostrar que la amistad puede derribar cualquier frontera.

Orientada a público adulto, llega al Tívoli, en la sesión de las 19.30 horas, Father Mother Sister Brother, la nueva película del director Jim Jarmusch. Con un reparto de lujo que incluye a Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling o Cate Blanchet, se trata de una comedia familiar que está dividida en tres actos, alrededor del mismo hecho: el reencuentro de miembros de una familia. Unos hermanos ya adultos se vuelven a juntar después de años sin verse, forzados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con unos padres emocionalmente distantes. Cada una de las tres historias tiene lugar en un país diferente: "Father" está ambientada en EE. UU., "Mother" en Dublín, y "Sister Brother" en París.

El fin de semana del 23 al 25 de enero, el Cine Tívoli retomará su programación habitual, de viernes a domingo con las películas La invasió dels bàrbars, La cronología del agua y Polloliebre y el secreto de la marmota.