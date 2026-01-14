Massamagrell refuerza la seguridad de su colegio a la espera de la reparación de una grieta

Con casco. Así tenían que ir los alumnos del CEIP Virgen del Rosario de Massamagrell a clase, por las grietas denunciadas en septiembre , que llevaron a clausurar dos aulas por riesgo de derrumbe , más otras que aparecieron en las pasarelas de los accesos de Primaria. Aunque la Conselleria de Educación ha ejecutado la reparación de los forjados, el refuerzo de la pérgola que conecta el edificio principal con el gimnasio y la sustitución de los falsos techos, el Ayuntamiento de Massamagrell ha decidido complementar estos trabajos con otras actuaciones con el objetivo de reforzar la seguridad, la funcionalidad y el estado general de las instalaciones del centro educativo. En concreto, el consistorio está trabajando en la impermeabilización de las cubiertas y trabajos de pintura.

Foto del inicio de curso cuando los alumnos acudían con casco. / L-EMV

De cara a este año, está previsto que la conselleria lleve a cabo la reparación del muro recayente a la avenida Molí de Baix, que presenta una grieta importante provocada por las raíces de un árbol. Asimismo, se instalarán canalones en las cubiertas inclinadas con el fin de evitar filtraciones y goteras derivadas de la ausencia de estos elementos.

Coordinación

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que “la coordinación entre administraciones es clave para garantizar centros educativos seguros y en buen estado, y desde el Ayuntamiento seguimos actuando para complementar las intervenciones de la Conselleria y dar respuesta a las necesidades del centro”.

Por su parte, la concejala de Educación, Paula García, ha señalado que “estas mejoras permiten avanzar en la adecuación de las infraestructuras educativas, asegurando espacios más seguros y funcionales”.

Desde el Ayuntamiento de Massamagrell se mantiene una coordinación constante con la Conselleria de Educación, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos y actuaciones que permitan seguir mejorando las instalaciones educativas del municipio.