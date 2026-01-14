Mislata contratará a 48 personas por el plan de empleo posdana

El Ayuntamiento de Mislata ha anunciado la próxima puesta en marcha del plan de ocupación dana, un programa de contratación de personal temporal que se desarrollará en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social y con una financiación de 427.062,76 euros de los Fondos Europeos Next Generation EU. Este plan tiene como objetivo fomentar el empleo y reforzar los servicios municipales, ofreciendo nuevas oportunidades laborales tanto a personas desempleadas como a aquellas inscritas en Labora por mejora de empleo.

El programa contempla la contratación de 48 personas de distintos perfiles profesionales, entre los que se encuentran albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, cerrajeros, carpinteros metálicos, peones de construcción, ayudantes de electricidad y jardinería, personal de limpieza, así como perfiles técnicos y especializados como arquitecto/a técnico/a, arquitecto/a superior, ingeniero/a de obra civil, técnico/a de Administración y Dirección de Empresas, gestor/a de redes sociales, psicólogo/a, oficial administrativo/a y técnicos/as de Animación Sociocultural (Tasoc).

El proceso de selección será gestionado íntegramente por Labora y estará dirigido exclusivamente a personas inscritas en este servicio de empleo. Aunque el plazo de selección todavía no se ha abierto, desde el ayuntamiento se recomienda a las personas interesadas que actualicen su autodemandada de empleo, incorporando los códigos correspondientes a los perfiles ofertados, para poder participar en los sondeos previos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mislata reafirma su compromiso con la creación de empleo, la recuperación económica y la mejora de los servicios públicos, aprovechando los recursos europeos para generar oportunidades laborales en el municipio.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, "este plan es una herramienta clave para seguir generando oportunidades laborales en Mislata y, al mismo tiempo, reforzar los servicios municipales. Gracias a la colaboración con el Ministerio de Trabajo y al apoyo de los fondos europeos Next Generation, podemos impulsar el empleo local y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de nuestra ciudad, especialmente para las personas que buscan una oportunidad laboral o mejorar su situación profesional".