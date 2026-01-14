Paterna incrementa en un 58% el reciclaje de aceite doméstico en dos años

La ciudad de Paterna ha incrementado en un 58 % el reciclaje de aceite doméstico usado en los últimos dos años, alcanzando un total de 29.279 litros durante 2024 y 2025, una cifra que supone algo más del doble de la registrada en el periodo anterior.

Tras este balance del servicio impulsado por el Ayuntamiento de Paterna a través de la empresa mixta Aigües de Paterna, la Teniente Alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro ha asegurado que “este crecimiento está directamente relacionado con la intensificación de la campañas de concienciación dirigidas a los vecinos y vecinas para facilitar la participación ciudadana en el reciclaje de este residuo” y coincide también con la ampliación hasta los 34 puntos de recogida de este residuo en los distintos barrios de la ciudad.

Evitar el vertido al alcantarillado

Asimismo, Navarro ha explicado que la recogida se realiza de forma mensual, lo que permite analizar la evolución del servicio y las diferencias entre barrios. "Solo en 2025 se han recuperado 13.012 litros de aceite usado que hemos evitado que acaben en el alcantarillado municipal, reduciendo de forma significativa la contaminación de las aguas residuales. Además, este aceite recogido se ha destinado a su transformación en biodiésel y evitando la emisión de 15,7 toneladas de CO2 a la atmósfera", ha apuntado la Teniente Alcalde.

Los barrios que han registrado mejores resultados han sido Santa Rita, Centro, Lloma Llarga y Mas del Rosari–La Coma, con cifras próximas a los máximos alcanzados en el último año. En términos generales, la media mensual de recogida se ha mantenido estable respecto al año anterior, superando los 1.000 kilos al mes.

Colaboración con Aigües

El Ayuntamiento de Paterna en colaboración con Aigües de Paterna continúa apostando por la concienciación de los vecinos y vecinas para contribuir con una ciudad más sostenible, limpia y comprometida con el medio ambiente. A este respecto, Navarro ha recalcado que “ya estamos trabajando este 2026 para retomar campañas informativas en todos los barrios de la localidad con el objetivo de reforzar la recogida selectiva y el reciclaje del aceite doméstico que pusimos en marcha el pasado año”.

De hecho, la última iniciativa consistió en la instalación de puntos informativos en la vía pública con el fin de facilitar a la ciudadanía un embudo para la recogida del aceite en el hogar, además de información sobre el servicio municipal. En total, se repartieron un total de 500 embudos y trípticos informativos durante ocho jornadas.