La reforma integral del puerto de la Pobla de Farnals superará los 25 millones

La Generalitat Valenciana ha activado el proceso para la modernización completa del puerto deportivo de la Pobla de Farnals, todo un referente de la náutica recreativa en la costa norte de València. La vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatoria del procedimiento de pública concurrencia para adjudicar la concesión demanial del recinto, una concesión que permitirá impulsar una inversión global que puede superar los 25 millones de euros y tendrá un plazo de 35 años.

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ya anunció en noviembre pasado, durante una visita a las instalaciones de este municipio de l'Horta Nord , que el recinto porturario deportivo sería objeto de una reforma integral. Allí, junto al alcalde del municipio, Enric Palanca (PSPV), el conseller anunció que "el proyecto de renovación integral permitirá remodelar por completo el recinto portuario con una inversión fruto de la colaboración de la Generalitat Valenciana y el sector privado".

Actuación en el puerto de la Pobla de Farnals. / Levante-EMV

Entonces se habló que la reforma se situaría en una inversión entre 23 y 40 millones de euros. Ahora se concreta en el proceso de convocatoria pública en una inversión de más de 25 millones de euros. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha explicado que el objetivo es adaptar las instalaciones a las nuevas demandas del sector, mejorar la eficiencia, renovar infraestructuras “envejecidas” y reforzar la integración del puerto con el paseo marítimo y el núcleo urbano.

Un nuevo muelle norte

El pliego prevé una intervención de calado sobre un puerto que supera los 108.000 metros cuadrados de superficie. Entre las actuaciones principales figuran el dragado interior para recuperar profundidades y facilitar maniobras; la reparación del dique de abrigo; y la renovación completa de los muelles de atraque, con la construcción de un nuevo muelle norte.

A ello se suma la ampliación del área de carena, con un pavimento más resistente, mejoras en la recogida de aguas pluviales y equipos renovados para la varada y botadura de embarcaciones.

Nuevos accesos y paseos: la conexión con la ciudad

La reforma también mira al exterior del recinto. El proyecto contempla una mejor conexión con el entorno urbano y el paseo marítimo mediante nuevos viales, paseos peatonales y una rotonda de acceso, además de la renovación de distintas instalaciones dentro del puerto.

La concesión parte de un canon mínimo de 100.000 euros anuales, mejorable hasta 200.000 euros, y la adjudicación se resolverá con un sistema de puntos que valorará especialmente la inversión propuesta. En concreto, se otorgarán hasta 30 puntos por inversiones, 10 por mejora del canon y 10 por otras mejoras.

Como novedad, la Generalitat introduce por primera vez en la Comunitat la valoración de la implantación de amarres para embarcaciones eléctricas y de cero emisiones, además de otros criterios como la reducción de tarifas, la aportación de obras externas, la integración puerto-ciudad y la sostenibilidad de la instalación.

Las empresas interesadas disponen de tres meses desde la publicación del anuncio en el DOGV para presentar sus ofertas, conforme a los pliegos del procedimiento.