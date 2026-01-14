Costas
La reforma integral del puerto de la Pobla de Farnals superará los 25 millones
Costas saca a concurso la concesión del recinto portuario de 108.000 metos cuadrados con un canon mínimo de 100.000 euros anuales
La Generalitat valorará la inversión, la mejora del canon y la implantación de amarres para embarcaciones eléctricas y de cero emisiones
La Generalitat Valenciana ha activado el proceso para la modernización completa del puerto deportivo de la Pobla de Farnals, todo un referente de la náutica recreativa en la costa norte de València. La vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatoria del procedimiento de pública concurrencia para adjudicar la concesión demanial del recinto, una concesión que permitirá impulsar una inversión global que puede superar los 25 millones de euros y tendrá un plazo de 35 años.
El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ya anunció en noviembre pasado, durante una visita a las instalaciones de este municipio de l'Horta Nord, que el recinto porturario deportivo sería objeto de una reforma integral. Allí, junto al alcalde del municipio, Enric Palanca (PSPV), el conseller anunció que "el proyecto de renovación integral permitirá remodelar por completo el recinto portuario con una inversión fruto de la colaboración de la Generalitat Valenciana y el sector privado".
Entonces se habló que la reforma se situaría en una inversión entre 23 y 40 millones de euros. Ahora se concreta en el proceso de convocatoria pública en una inversión de más de 25 millones de euros. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha explicado que el objetivo es adaptar las instalaciones a las nuevas demandas del sector, mejorar la eficiencia, renovar infraestructuras “envejecidas” y reforzar la integración del puerto con el paseo marítimo y el núcleo urbano.
Un nuevo muelle norte
El pliego prevé una intervención de calado sobre un puerto que supera los 108.000 metros cuadrados de superficie. Entre las actuaciones principales figuran el dragado interior para recuperar profundidades y facilitar maniobras; la reparación del dique de abrigo; y la renovación completa de los muelles de atraque, con la construcción de un nuevo muelle norte.
A ello se suma la ampliación del área de carena, con un pavimento más resistente, mejoras en la recogida de aguas pluviales y equipos renovados para la varada y botadura de embarcaciones.
Nuevos accesos y paseos: la conexión con la ciudad
La reforma también mira al exterior del recinto. El proyecto contempla una mejor conexión con el entorno urbano y el paseo marítimo mediante nuevos viales, paseos peatonales y una rotonda de acceso, además de la renovación de distintas instalaciones dentro del puerto.
La concesión parte de un canon mínimo de 100.000 euros anuales, mejorable hasta 200.000 euros, y la adjudicación se resolverá con un sistema de puntos que valorará especialmente la inversión propuesta. En concreto, se otorgarán hasta 30 puntos por inversiones, 10 por mejora del canon y 10 por otras mejoras.
Como novedad, la Generalitat introduce por primera vez en la Comunitat la valoración de la implantación de amarres para embarcaciones eléctricas y de cero emisiones, además de otros criterios como la reducción de tarifas, la aportación de obras externas, la integración puerto-ciudad y la sostenibilidad de la instalación.
Las empresas interesadas disponen de tres meses desde la publicación del anuncio en el DOGV para presentar sus ofertas, conforme a los pliegos del procedimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- La C. Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios
- El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales