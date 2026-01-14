La reparación del alcantarillado se retrasará dos meses en Benetússer por las exigencias del Ministerio

La reparación del alcantarillado en Benetússer está más cerca pero aún demasiado lejos para los intereses de ayuntamiento y vecinos. Aunque la memoria presentada por Aguas de València, la operadora encargada de la reparación de la red de saneamiento, ya ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, y ya ha transferido los 20 millones presupuestados, aún se retrasarán las obras debido a las exigencias burocráticas exigidas por el Gobierno Central.

Así al menos lo han puesto sobre la mesa del Ayuntamiento de Benetússer los responsables de Aguas de Valencia, operadora del agua local y empresa encargada de la reconstrucción del alcantarillado del municipio con fondos procedentes del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, en la reunión mantenida este miércoles por la mañana con la alcaldesa Eva Sanz y los técnicos municipales del departamento de Urbanismo.

Durante el encuentro, se han puesto en común los trabajados ya realizados y que han permitido en los episodios de lluvias no tener grandes incidencias, sin embargo Sanz ha trasladado la necesidad de iniciar las obras de mayor dimensión lo más pronto posible para poder cumplir con los plazos marcados en el plan Recuperem Benetússer y solucionar así los problemas que la riada de 2024 generó en la red de alcantarillado. Además de la necesidad de hacer coincidir las actuaciones en el alcantarillado con las de reurbanización de las calles que en este caso dirige el propio ayuntamiento.

Las lluvias colapsan el alcantarillado de Benetússer. / Sara García

La empresa por su parte ha trasladado durante la reunión las dificultades con las que se han encontrado tras la exigencia del Ministerio de licitar los contratos de las actuaciones. El procedimiento de contratación pública que exige el Miteco según los responsables de Aguas de Valencia va a retrasar al menos dos meses el inicio.

Actuaciones previas, en breve

En cualquier caso, en la reunión se pusieron encima de la mesa posibles soluciones para agilizar los trámites y poder acortar los plazos con el objetivo de iniciar las actuaciones previas en las próximas semanas. La primera zona de actuación será en el barri de l’Estació una de las áreas más castigadas por la riada y en la reiteradamente se producen embalsamientos por las lluvias.

El procedimiento que exige el Ministerio de Transición Ecológica a los operadores de aguas, responsables de las obras, es muy similar a los que están realizando los ayuntamientos afectados con el Ministerio de Política Territorial. De esta forma, Aguas de Valencia ha redactado una memoria técnica de las actuaciones que ya ha sido validada por el Gobierno de España con un presupuesto total para todo el proyecto de 20 millones de euros, que también han sido ya transferidos al operador. Una vez que la memoria está aprobada, la empresa tendrá que abrir un concurso público para elegir a la compañía que se encargará de ejecutar las obras.

“El resultado de la reunión ha sido positivo. La tramitación de los fondos del Gobierno de España está suponiendo un camino más largo del que nos gustaría, pero es el correcto. En cualquier caso, hemos encontrado puntos de acuerdo para poder agilizar los trámites al máximo y comenzar lo más pronto posible”, ha explicado la alcaldesa Eva Sanz.