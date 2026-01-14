Rescatan a una mujer de un incendio en Burjassot
El fuego se ha originado en la quinta planta de un edificio de la calle María Ros
Un incendio ha sacudido a los vecinos de la calle María Ros de Burjassot esta madrugada. El Consorcio Provincial de Bomberos tuvo que actuar para apagar el fuego que se originó en la quinta planta de un edificio situado en esta transitada calle de Burjassot. En el interior, se encontraba una mujer, que ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario.
Según han comunicado desde el ente provincial, el aviso llegó a las 3.40 horas de la madrugada y hasta allí se trasladaron varias unidades que rescataron a una mujer que se encontraba en el interior de la vivienda en ese momento, y sofocaron las llamas, cuyo origen se está investigando, y que destrozó una de las estancias.
Al parecer, el fuego o afectó a otras viviendas colindantes.
