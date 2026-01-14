El thriller “El mal” abre los preestrenos de 2026 del Festival de Cine de Paterna
• El preestreno tendrá lugar mañana jueves, 15 de enero, en los cines Kinépolis Paterna
• La presentación correrá a cargo del director, Juanma Bajo Ulloa, y de los actores protagonistas, Belén Fabra y Tony Dalton
Este jueves, 15 de enero, el Festival de Cine de Paterna acoge en los cines Kinépolis el primer preestreno de 2026. Se trata de la presentación “El mal”, el último thriller del director Juanma Bajo Ulloa. El evento contará con la presencia del propio realizador y de los intérpretes Belén Fabra y Tony Dalton.
La historia de “El Mal” arranca cuando una ambiciosa periodista, Elvira, es contactada por un inquietante personaje que le propone alcanzar el éxito definitivo escribiendo un libro sobre su talento: el de ser el mayor asesino de la Historia. La película explora la sorprendente cercanía entre el bien y el mal e indaga en la irracional atracción del ser humano hacia el lado oscuro, planteando preguntas incómodas:
Con un elenco formado por Natalia Tena (Juego de Tronos), Fernando Gil (Machos Alfa) y la actriz María Schwinning, la película llegará a los cines el 16 de enero.
Los amantes del cine pueden conseguir entradas dobles para asistir al preestreno participando en los sorteos de los perfiles de Instagram y Facebook del Festival de Cine y siguiendo sus redes sociales.
El Festival de Cine de Paterna ya ultima los preparativos para su XI edición, que se celebrará en febrero, y que contará con una variada programación para todos los públicos.
