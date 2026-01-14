Fallas 2026
Torrent volverá a pedir que el 16 de marzo sea día no lectivo tras rechazarlo el Consell en verano
El Consejo Escolar Municipal solicitará de nuevo al área autonómica que este día de Fallas no haya escuela después de aprobarse en València
Paterna también ha lanzado esta solicitud y se prevé que más municipios lo hagan
Torrent volverá a pedir a la Conselleria de Educación que el 16 de marzo sea día no lectivo en la ciudad. Ya lo hizo este verano a través del Consejo Escolar Municipal (CEM) pero el área autonómica entonces dirigida por José Antonio Rovira lo denegó, según confirman a este diario fuentes municipales.
Ahora, tras la luz verde a que no haya colegio el 16 de marzo en València, el organismo que debate sobre las cuestiones educativas de la capital de l'Horta Sud, lo volverá a intentar. Será esta semana, cuando se celebre un nuevo pleno del CEM, en el que están representados ayuntamiento, familias y centros escolares. Así lo confirman fuentes municipales a este diario.
Este lunes se presentó oficialmente en la Conselleria de Educación, tal como afirman fuentes del gobierno autonómico, la petición de Paterna, la ciudad más grande de l'Horta Nord para que el calendario escolar apunte el 16 de marzo no lectivo como ya adelantó Levante-EMV. La iniciativa de Paterna fue aprobada el pasado jueves por el Consell Escolar Municipal en la sesión presidida por el teniente alcalde de Educación, José Manuel Mora.
Previsiblemente, habrá más solicitudes en este sentido de otros municipios de l'Horta para conseguir el mismo propósito.
Ahora, la nueva consellera de Educación es de l'Horta. Mª Carmen Ortí es hermana del exalcalde de Xirivella, Enrique Ortí (PP) y vecina del municipio de l'Horta Sud, donde ha trabajado muchos años de su vida. No solo València no irá al colegio el 16 de marzo, seguramente -si la conselleria lo concede- tampoco lo haría Paterna y quién sabe si Torrent.
En cualquier caso, queda estar pendiente de qué otros ayuntamientos prueban suerte para dar un día más de fiesta en la semana grande a los escolares que, además de estudiantes, son falleros y falleras.
