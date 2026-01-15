Alfafar plantea cofinanciar hasta el 20% del soterramiento de las vías

El Ayuntamiento de Alfafar ha mantenido este jueves una reunión con la Plataforma por el Soterramiento de Alfafar, Benetússer y Sedaví, en la que se han analizado los graves daños provocados por la dana en distintos puntos del municipio, especialmente en los barrios de Alfalares y San Jorge, así como en otras zonas afectadas de l’Horta Sud.

Durante el enuentro, celebrado en la sala de alcaldía del SAC del barrio Orba, se ha puesto de manifiesto el papel negativo que el paso de las vías férreas a nivel ha tenido durante episodios de lluvias intensas, actuando como una barrera que dificulta la evacuación del agua y aumenta la inundabilidad de los barrios colindantes. Estos efectos se suman al impacto histórico de las vías en la seguridad, la cohesión urbana y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En este contexto, el Ayuntamiento de Alfafar está estudiando distintas posibilidades para participar en la financiación del soterramiento de las vías ferroviarias, entendiendo esta actuación como una medida clave tanto para la seguridad de las personas como para la prevención de futuras inundaciones. Asimismo, se ha destacado la importancia de los parques metropolitanos como infraestructuras verdes capaces de laminar el agua en caso de nuevas avenidas o episodios de dana.

La Pltaforma reivindica el soterramiento delante de la sede de la conselleria de recuperación económica y social. / L-EMV

Tras analizar la situación económica y el saneamiento financiero municipal, el Ayuntamiento considera viable asumir hasta un 20 % del coste total del soterramiento, compromiso que se plantea a partir del año 2027. Esta propuesta será trasladada al resto de administraciones implicadas —Generalitat Valenciana, Gobierno de España y ADIF— con el objetivo de lograr una financiación conjunta que permita hacer realidad una reivindicación histórica.

El Ayuntamiento de Alfafar elevará formalmente esta propuesta al resto de instituciones y solicitará reuniones para conocer el grado de compromiso de cada administración. En este sentido, se prevé mantener encuentros con responsables de la Generalitat Valenciana y del Gobierno central para abordar de manera coordinada esta actuación estratégica.

Desde el consistorio se subraya que el soterramiento de las vías no solo supondría la eliminación de una barrera urbana que ha provocado numerosas muertes a lo largo de los años, sino que también contribuiría a reducir el riesgo de inundaciones, mejorar la conectividad del municipio y garantizar una mayor protección para los barrios más afectados.

"Alfafar da un paso al frente"

“El Ayuntamiento de Alfafar da un paso al frente para proteger a sus vecinos y vecinas. Ahora es el momento de que todas las administraciones asuman su responsabilidad y se comprometan con una solución definitiva”, ha señalado Juan Ramón Adsuara.