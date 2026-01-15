Catarroja inicia la segunda fase de las obras del alcantarillado por vía de emergencia

Un nuevo paso en Catarroja hacia la recuperación del alcantarillado que dañó la riada del 29 de octubre. El Ayuntamiento de Catarroja ha iniciado esta semana la segunda fase dentro de las obras de rehabilitación de las canalizaciones de saneamiento municipal, aprobada por la vía de emergencia, tras los graves daños ocasionados por la dana de 2024.

Los trabajos se están ejecutando en varios puntos del término municipal: las calles Emili Ferrer i Gómez (números 5 y 7), Huelva (número 12) y San Vicente Ferrer (número 3). Las actuaciones incluyen labores de limpieza, reconstrucción y reposición del alcantarillado dañado.

La duración prevista del conjunto de los trabajos es de ocho meses desde el inicio de las obras, con posibilidad de ampliación en función de las necesidades técnicas que puedan surgir. El presupuesto total asciende a 264.124,11 euros, financiados mediante subvenciones estatales.

En este contexto, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que “esta actuación se ha aprobado por la vía de emergencia porque afecta directamente a la seguridad y a un servicio público esencial”.

Tubería rota. / A. C.

La socialista Silvent ha subrayado que “además de reparar los daños, estamos avanzando en la reconstrucción con una clara visión de prevención y protección del municipio”.

Esta intervención permite actuar de forma inmediata sobre una infraestructura básica afectada, con el objetivo de "garantizar la seguridad de la ciudadanía, asegurar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento y reforzar la capacidad del municipio frente a futuros episodios climáticos adversos", añaden desde el gobierno local de PSPV y Compromís.

El consistorio enmarca esta intervención en una respuesta inmediata para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad del municipio ante futuros episodios climáticos adversos, en una comarca donde la resiliencia de las infraestructuras vuelve a situarse en primer plano tras el impacto de la dana. El ayuntamiento ha señalado que realizará seguimiento de la ejecución e irá informando de la evolución de los trabajos conforme avancen las actuaciones.