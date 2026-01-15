El Ayuntamiento de Picassent y los centros escolares refuerzan la coordinación para los días de alertas

El Ayuntamiento de Picassent ha convocado una reunión con las direcciones de todos los centros escolares del municipio con el objetivo de mejorar la respuesta y la coordinación de los diferentes agentes implicados ante situaciones de alerta meteorológica en el municipio. En el encuentro, dirigido por la alcaldesa, Conxa Garcia, y los concejales de Educación y Seguridad Ciudadana, Nati Sobrevela y Salva Morató, han participado representantes de todas las escuelas de Picassent, así como los mandos de la Policía Local, con el fin de establecer criterios comunes de actuación, evaluar las actuaciones realizadas en los últimos episodios de alertas e intensificar los canales de comunicación cuando se produzcan avisos por fenómenos meteorológicos adversos.

Durante la reunión se ha hecho hincapié en la importancia de una "comunicación rápida, clara y eficaz entre los centros educativos, los servicios municipales y los cuerpos de seguridad, especialmente en momentos en que las condiciones meteorológicas puedan suponer un riesgo para la población". Las diferentes partes han coincidido que el objetivo principal de todas las actuaciones es "preservar la seguridad del alumnado y del personal trabajador de los centros educativos, garantizando en todo momento una toma de decisiones coordinada y responsable".

Asimismo, se ha trabajado sobre la necesidad de "dar una respuesta eficiente y ordenada, de acuerdo con unos protocolos de actuación ya establecidos, que permiten anticiparse a los posibles riesgos y minimizar las consecuencias de cualquier incidencia". La Policía Local ha expuesto los mecanismos de coordinación operativa y el papel clave que desarrolla en la gestión de las alertas, así como en el apoyo a los centros educativos en caso de que sea necesario activar medidas extraordinarias.

Por su parte, los centros educativos han compartido sus experiencias y necesidades, reforzando el compromiso de colaboración con el ayuntamiento y el resto de agentes implicados. “Sabemos de las posibles molestias que puedan generar este tipo decisiones, pero hace falta que seamos conscientes de la importancia de la prevención en este tipo de actuaciones así como hacerlo desde el diálogo y la coparticipación de todas las partes implicadas”, ha manifestado la edil de Educación, Nati Sobrevela.