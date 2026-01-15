Compromís per Paterna denuncia talas de pinos bajo las líneas de alta tensión del Parc del Túria

Compromís per Paterna ha denunciado públicamente los trabajos de tala y desbroce que se han llevado a cabo estos últimos días bajo las líneas de alta tensión en el Parc Natural del Túria, unos trabajos ejecutados con maquinaria pesada que han supuesto la desaparición total del sotobosque existente y daños importantes en el suelo de este espacio natural protegido.

Desde la formación valencianista alertan que no es la primera vez que se producen este tipo de actuaciones, ya que se llevan ejecutando desde hace décadas por parte de las compañías eléctricas por motivos de prevención de incendios, al generar como cortafuegos por debajo de las conducciones eléctricas.

“Hace muchos años que desde Compromís per Paterna estamos vigilantes ante las intervenciones de las compañías eléctricas, porque demasiado a menudo ejecutan unos trabajos necesarios para el mantenimiento de las líneas, pero con muy poco respecto por el medio ambiente”, han señalado.

Tal como recuerdan desde la formación, “estas actuaciones tienen que contar con autorización municipal y, en ningún caso, esta autorización permite el uso de tractores o maquinaria pesada, “los trabajos se tienen que hacer con medios más sostenibles y adecuados para preservar la flora del parque natural”, ha insistido el edil de Compromís per Paterna, Carles Martí.

El concejal ha explicado que “una vez más, las empresas contratadas por las eléctricas, han hecho caso omiso de la normativa vigente, iniciando los trabajos con maquinaria pesada, causando daños en el suelo y sin manto verde una parte importante de la zona afectada”.

El ayuntamiento ordenó parar los trabajos

Martí ha destacado que, al detectar los hechos, Compromís se puso inmediatamente en contacto con el Ayuntamiento de Paterna, que ordenó la paralización de los trabajos. Sin embargo, ha advertido que “no nos podemos quedar aquí, porque el mal ya está hecho y hay que pedir responsabilidades a quienes lo han provocado”.