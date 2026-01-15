Denuncian cámaras en la policía de Torrent para "vigilar" a los agentes

La Policía Local de Torrent está patas arriba. Temor, desconfianza y favoritismos es el clima que se ha instalado en el organismo que ha de velar por la seguridad de la ciudadanía de esta ciudad de l'Horta Sud de casi 100.000 habitantes, según denuncia el sindicato UGT. Un cuerpo local donde ha llegado a haber en este último año hasta 21 trabajadores de baja médica, tal como desvela el mismo sindicato.

La razón, siempre según las mismas fuentes, es que la nueva jefatura que inició su mandato en junio de 2024 tras la jubilación del anterior jefe, ha establecido una forma de trabajar que ha causado un "malestar generalizado" en la plantilla de la Policía Local. Los sindicatos denuncian tratos de favor a agentes afines a un sindicato en concreto, SPPLB, y "amenazas, expedientes disciplinarios y pérdida de derechos adquiridos" para el resto del cuerpo.

Una de las cuestiones que denuncia este sindicato, entre otras, es la instalación de cámaras de videovigilancia (que graban también audio) en los despachos por motivos de mejora de la seguridad que "apuntan directamente a los ordenadores y los teclados" y pueden comprometer la seguridad y la ley de Protección de Datos.

"Graban las claves de acceso a programas policiales, al igual que a datos personales protegidos, sin olvidar que graban a ciudadanos y ciudadanas comparecientes en dependencias policiales, menores, víctimas de violencia de género, detenidos contra la seguridad vial, etc", denuncia UGT. A estos datos únicamente tienen acceso las dos personas de Jefatura.

Favoritismos por afinidad sindical

Por otra parte, UGT denuncia que han despojado de toda capacidad de decisión a los responsables de unidad y la actual jefatura "solo cuenta con afiliados al sindicato SPPLB". "A los responsables de unidad, que suelen ser inspectores, se les quita acceso al programa policial, ya no deciden de nada en sus unidades, ni permisos, ni el personal con el que cuentan a diario", lamentan, además de dejar sin recursos a las unidades que no dirigen agentes afines al sindicato de Jefatura. Esta situación está llevando a tener turnos que están "por debajo de los servicios mínimos, lo que pone en peligro al ciudadano y al trabajador".

Además, lamenta este sindicato, la forma de distribuir los operativos es "opaca y solo beneficia a algunos compañeros que están cerca a la Jefatura", hay diferencias "de miles de euros entre unos compañeros y otros, no se respetan los descansos y no ofrecen las mismas posibilidades a toda la plantilla".

Bajas laborales en bloque

Todos estos elementos, han llevado, según denuncia UGT a casos de incapacidades temporales por ansiedad y depresión. "Alrededor de un tercio de la plantilla ha estado de baja. Realizan amenazas verbales al aire para que las escuchen los trabajadores", alertan desde el sindicato. De hecho, hasta 21 agentes han estado de baja, según UGT y ahora mismo hay 12 en esta condición de un total de 119 funcionarios.

"No es cuestión de signos políticos, estando el actual equipo de gobierno había otra jefatura y los funcionarios no teníamos ningún problema, nos sentíamos valorados y respetados y sobre todo contaban con todos y no limitaban los derechos del funcionario", aseguran. Por eso, han pedido en varias ocasiones una reunión con la alcaldesa, Amparo Folgado, para exponer los problemas que están sucediendo.

Por su parte, fuentes municipales señalan que sobre este tema «no vamos a realizar ninguna declaración». Por otra parte, aseguran que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, «está abierta a reunirse y hablar con cualquier sindicato y con cualquier agente de policía que lo necesite». Pese a esta predisposición, el encuentro no ha tenido lugar, según aseguran desde el sindicato UGT.