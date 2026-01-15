El Ministerio de Cultura premia a la biblioteca de Aldaia por su resiliencia tras la dana

La Biblioteca Municipal de Aldaia ha sido una de las entidades galardonadas en el Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura de la XXV Campaña María Moliner, un certamen de ámbito estatal impulsado por el Ministerio de Cultura y dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes. El reconocimiento ha sido otorgado al proyecto “Tras la dana, vuelve tu biblioteca”, centrado en la recuperación de la actividad bibliotecaria tras las inundaciones provocadas por la DANA de octubre de 2024.

La propuesta premiada pone en valor "el esfuerzo realizado por la biblioteca para mantener viva la animación a la lectura y el acceso a la cultura en un contexto especialmente complejo, marcado por los daños materiales y todas las dificultades derivadas del temporal". A pesar de las adversidades, la Biblioteca Municipal de Aldaia logró reactivar su actividad y continuar ofreciendo una programación cultural y educativa dirigida a todos los públicos.

El programa incluye proyectos como clubes de lectura en español, valenciano e inglés y talleres específicos dirigidos a personas con dificultades lectoras orientados a reforzar la confianza y despertar el interés por la lectura en un entorno accesible y libre de inseguridades.

Concurso María Moliner

El Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner reconoce cada año las iniciativas más destacadas en el fomento de la lectura, la cohesión social y el acceso igualitario a la cultura en el ámbito local. En esta edición de 2025, el jurado ha valorado especialmente el "carácter resiliente" del proyecto presentado por Aldaia, así como su capacidad para reabrir la biblioteca y convertirla en un espacio de reencuentro para la ciudadanía tras esta situación de emergencia.

La directora del Archivo y de la Biblioteca Municipal de Aldaia, Pilar Sánchez, ha destacado "la importancia de este reconocimiento en un año especialmente difícil para la localidad": “un año más, la biblioteca ha recibido un premio del Ministerio de Cultura por las actividades que hemos realizado. Estoy muy contenta porque ha sido un año muy difícil, en el que hemos tenido que trabajar en condiciones muy duras y con pocos recursos”.

A pesar de la situación, la biblioteca ha mantenido una programación “muy digna e interesante” y el trabajo se ha reconocido. Sánchez ha subrayado también la trayectoria del servicio bibliotecario municipal, que con este galardón suma ya doce premios a lo largo de los años: “creo que pocos servicios pueden contar con un palmarés como el nuestro”.

Desde el Ayuntamiento de Aldaia se valora "muy positivamente este reconocimiento, que pone de manifiesto el compromiso de la Biblioteca Municipal con la cultura, la educación y el bienestar social". El galardón refuerza el papel de la biblioteca como un servicio público esencial y como un referente en el ámbito de la lectura.