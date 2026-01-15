La oposición en Aldaia denuncia "instrumentalización" en la comisión de la dana y pide su revocación

La Comisión de Investigación sobre la dana del 29 de octubre de Aldaia no deja de generar polémica. Si en la última sesión, el pasado mes de diciembre, Compromís decidió abandonar la sala por la ausencia del concejal Jesús Valero, persona delegada por el alcalde el día de la dana para cubrir i gestionar la emergencia, y al que querían trasladarle un bloque de preguntas, este miércoles la oposición completa, Partido Popular, Vox, Compromís per Aldaia y la concejal no adscrita, ha denunciado la situación de "instrumentalización y menosprecio por parte del gobierno local en la comisión de investigación", y anuncia que solicitará la revocación y reapertura de esta comisión en el pleno de enero.

Hace un año que el pleno de Aldaia aprobó por unanimidad la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo que sucedió el 29-O: las medidas de urgencia adoptadas, los planes de emergencia activados y todas las intervenciones que se llevaron a cabo, con la finalidad de depurar responsabilidades y aprender para futuras emergencias. Sin embargo, según denuncian los grupos de la oposición, "nada de esto se ha llevado a cabo".

Desde la oposición aseguran que el gobierno local "ha convertido la Comisión de Investigación en una farsa, utilizándola únicamente como escenario para seguir desarrollando su relato victimista y quedar exentos de toda responsabilidad".

De hecho, de la propuesta realizada por la oposición, donde se requería la comparecencia de agentes protagonistas el 29 de octubre: jefe de la policía local, responsable del servicio meteorológico, jefe de prensa del ayuntamiento, así como los concejales Mónica Trujillo, Jesús Valero, Santiago Ruiz y Laura Moruno, entre otros; y el alcalde Guillermo Luján, para hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los planes de emergencia, "el gobierno decidió unilateralmente, gracias a su mayoría absoluta, que la comisión consistiría en preguntas previamente registradas y finalmente defendidas por los concejales y el alcalde".

"Toda una serie de despropósitos han obligado a la oposición del ayuntamiento a no asistir a la última sesión dedicada a las conclusiones", explican los portavoces de la oposición. "No podemos concluir nada si ni siquiera hemos empezado una investigación", añaden.

Solicitud de revocación y reapertura

La oposición anuncia que "reclama revocar esta comisión y la reapertura de una nueva en el próximo pleno de enero". "Por respeto a las víctimas y a los miles de afectados, esto no puede quedar así", manifiestan.

Los grupos de la oposición consideran imprescindible "que se lleve a cabo una investigación seria y rigurosa sobre la gestión municipal de la dana del 29 de octubre, con comparecencias de todos los responsables y un análisis detallado de los protocolos de emergencia, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía".