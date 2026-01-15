Paiporta avanza en la reconstrucción de la dana con las obras del Puente de la Estación

El Ayuntamiento de Paiporta ha intensificado las obras de reconstrucción del Puente de la Estación, una infraestructura fundamental para la movilidad del municipio, una vez finalizada la actuación en el Pont Nou.

Durante el desarrollo de las obras, el puente permanecerá abierto al tráfico, con dos carriles de circulación, uno por sentido, con el objetivo de garantizar los accesos al municipio y reducir al máximo las molestias a la ciudadanía.

¿Cómo se organizarán las obras?

Los trabajos se realizarán por fases. Mientras se actúa en las aceras, los carriles de circulación se irán desplazando de forma ordenada, de manera que el tráfico no tenga que cortarse.

El proyecto incluye dos carriles de circulación, uno por sentido; dos aceras, una de ellas de uso ciclopeatonal, como ya se ha hecho en el Pont Nou; y un refuerzo completo de la estructura del puente, que permitirá mejorar la seguridad y la durabilidad de la infraestructura.

Desde los responsables del proyecto se informa de que "solo se prevén cortes puntuales de tráfico durante el asfaltado de la calzada, que se comunicarán con antelación para que la ciudadanía pueda planificar sus desplazamientos".

Obras coordinadas

La actuación en el Puente de la Estación forma parte del plan de reconstrucción tras la dana, impulsado por el Ayuntamiento de Paiporta y financiado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La inversión destinada a este puente asciende a aproximadamente 1,5 millones de euros, dentro de los cerca de 9 millones de euros que se están destinando a la reconstrucción de puentes y pasarelas del municipio.

Paralelamente, avanzan las obras de la nueva pasarela ciclopeatonal, y la intervención en el Pont Vell se iniciará una vez entre en funcionamiento el nuevo paso, garantizando en todo momento la conexión entre las dos partes del municipio.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha señalado que “las obras se planifican de forma escalonada para asegurar que Paiporta mantenga siempre accesos operativos y una movilidad lo más fluida posible”.

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana y Reconstrucción, Alejandro Sánchez, ha destacado la coordinación constante con la Policía Local para “adaptar el tráfico a cada fase de la obra y facilitar los desplazamientos diarios de la ciudadanía”.