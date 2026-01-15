Paterna adquiere una piscina en el barrio de Campamento

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado en su Junta de Gobierno la adquisición de una piscina en el barrio de Campamento. Así lo ha anunciado el alcalde Juan Antonio Sagredo, con un vídeo delante del inmueble situado en la Avenida Blasco Ibáñez 42, publicado en sus redes sociales. "En nuestro empeño en que cada vez Paterna sea más saludable, vamos a comprar un edificio en la Avenida Blasco Ibáñez, que tendrá una piscina cubierta y varias salas deportivas. Dotaremos de más instalaciones municipales a Campamento, aumentamos la oferta deportiva de toda Paterna y además lo haremos sin hacerle competencia a los diversos gimnasios privados de la zona. Os seguiremos informando de las novedades de esta compra y su posterior adecuación", señalaba.

Se trata de un inmueble de 1339 m2, situado en la calle Blasco Ibáñez 42 compuesto por planta baja, primera planta y ático, y que después muchos usos y varios propietarios -entre ellos un exentrenador del Valencia Basket- estaba a la venta en el portal inmobiliario Idealista por 1 millón de euros. Según se describe, el edificio cuenta en la planta baja cuenta con una piscina cubierta climatizada de 22 metros de larga por 8 metros de ancha aproximadamente, con su sala de máquinas perfectamente equipada, cuatro zonas diferenciadas de vestuarios, para hombres, mujeres, para personas con movilidad reducida y niños, con lavabos, duchas y sanitarios. Dos zonas de recepción y una sala de espera, un cuarto de limpieza, una sala de botiquín, un ascensor y una sala polifuncional.

Alberga una guardería. / Ideaista

En la primera planta dispone de seis aulas, salas o dependencias con dos zonas diferenciadas con sanitarios y lavabos infantiles que dan servicio a estas dependencias, un cuarto de limpieza, una cocina perfectamente equipada y una amplia zona de comedor. Todas las estancias están equipadas con climatización.

En el ático existe una sala de aproximadamente 47 m2 y la mitad de la terraza se encuentra alfombrada con césped artificial.

Con escuela infantil

"El local ha estado dedicado a escuela infantil con piscina y está perfectamente equipado para continuar esta actividad sin prácticamente inversión alguna, incluso con la posibilidad de transferir las licencias", indican desde el portal.

Sin embargo, el propio Sagredo ya ha advertido que hará una reforma: "Rehabilitaremos su piscina y las diferentes salas para aumentar esa actividad deportiva de Paterna, pero en concreto la del barrio de Campamento y la zona centro, en convivencia con los diferentes gimnasios privados para complementar esta actividad y darle más vida al barrio", concluía.