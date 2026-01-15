El número de autónomos crece un 4 % en Paterna y alcanzan los 5.321 empleos en 2025

Paterna vuelve a sacar músculo con el aumento del empleo por cuenta propia al reflejar una evolución positiva a lo largo de 2025. Y es que el número de autónomos en la ciudad se ha incrementado cerca de un 4 % en el último año hasta alcanzar los 5.321 trabajadores por cuenta propia en diciembre el pasado año, consolidando así el impulso del emprendimiento como motor de empleo.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, responsable también de las competencias de Promoción Económica, quien ha valorado este balance destacando que "esta subida en cerca de 200 nuevos profesionales por cuenta propia desde comienzos del pasado año, demuestra la capacidad emprendedora de los paterneros y paterneras y la fortaleza de un ecosistema empresarial que continúa creciendo y generando oportunidades y prosperidad en Paterna”.

A este respecto, y para fomentar el autoempleo, el Ayuntamiento de Paterna ha concedido durante el año 2025 un total de 58 Cheques Emprendendor/a con una inversión económica de 91.190 euros.

Ayuda económica

Se trata de una ayuda económica que pueden solicitar todos aquellos vecinos y vecinas de Paterna desempleados/as que abran un negocio en el municipio siempre y cuando mantengan la actividad objeto de la subvención durante un período mínimo de 12 meses. Durante el pasado ejercicio, el importe medio del Cheque Emprendedor/a para esta convocatoria ha sido de 1.572 euros.

En este sentido, Sagredo ha remarcado que “en esta última década este Ejecutivo Local hemos inyectado más de 800.000 euros destinados a seguir favoreciendo el crecimiento de la actividad económica y ayudar a su adaptación ante un contexto cambiante que ha permitido la apertura de unos 646 negocios en la ciudad estos últimos diez años de gobierno socialista”.

Variedad de sectores

Entre las principales actividades que esta ayuda ha contribuido a abrir nuevos negocios durante este 2025 hay una variedad de sectores tanto los tradicionales, como comercios, hostelería, asesorías, gimnasios, etc. como nuevas actividades vinculadas al comercio online, y los servicios informáticos y tecnológicos destinados a las empresas.

Para el Ayuntamiento de Paterna, este balance de crecimiento registrado del empleo por cuenta propia, ratifica la "importancia de seguir apoyando a los autónomos, un colectivo clave también para continuar liderando el desarrollo productivo local y seguir siendo un potente enclave estratégico empresarial".