Primeras cancelaciones de Sant Antoni por las lluvias en Valencia

A partir de mañana se espera un cambio meteorológico que tambalea los actos festivos

Bencición de los animales de Burjassot por Sant Antoni, año 2024.

Bencición de los animales de Burjassot por Sant Antoni, año 2024.

Burjassot bendice a sus animales por Sant Antoni / Vicent Ruiz Sancho

S. García

Burjassot

Los municipios de l'Horta se preparan para celebrar la festividad de Sant Antoni Abad. No obstante, como consecuencia del cambio meteorológico que se espera a partir de mañana y con el que se prevé la vuelta de las lluvias, algunas localidades se han apresurado en aplazar los actos con tiempo.

Es el caso de Burjassot, que ha aplazado el acto festivo que se iba a celebrar el domingo 18 de enero y hasta el momento, se desconoce la nueva fecha en la que se celebrará.

Aplazado el programa de Sant Antoni del 18 de enero en Burjassot.

Aplazado el programa de Sant Antoni del 18 de enero en Burjassot. / A. B.

Este acto pretendía llenar las inmediaciones de la Plaça dels Furs de decenas de animales de compañía en una mañana de domingo festiva que comenzaría a las 10 horas con actividades de animación infantil previas a la bendición.

 La Concejalía de Bienestar Animal, dirigida por Juan Manuel Hernando, en colaboración de la Peña “El Caballo” y Pepe “Pancheta” iba a ser la encargada de coordinar esta celebración en la que tampoco faltarán los carros de caballos.

El programa seguía a las 12 horas con la misa por Sant Antoni Abad, en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel y, al finalizar, se llevaría a cabo la tradicional bendición y exhibición de los animales de compañía, de los caballos y de los carros de tiro que acudan.

 El Ayuntamiento de Burjassot comunicará la nueva fecha para que este programa se pueda llevar a acabo.  

