El PSPV solicita la retirada cautelar de las cámaras en despachos de la Policía Local de Torrent

El grupo municipal del PSPV-PSOE de Torrent ha presentado esta mañana un escrito oficial solicitando la retirada cautelar o suspensión inmediata de los sistemas de videovigilancia instalados en dependencias internas de la Policía Local de Torrent tras la información adelantada por Levante-EMV sobre la colocación de cámaras en despachos por motivos de seguridad que "apuntan directamente a los ordenadores y los teclados" y pueden comprometer la seguridad y la ley de Protección de Datos.

Los socialistas han reaccionado tras las denuncias de la organización sindical UGT, que alerta de una situación de "malestar, desconfianza y temor" entre parte de la plantilla policial.

Afectan a la "intimidad"

Según señala el portavoz del grupo socialista, Andrés Campos, “la mera existencia de una duda razonable sobre la legalidad y el alcance de estos sistemas de vigilancia obliga a actuar con prudencia y responsabilidad. No estamos hablando de seguridad en espacios públicos, sino de posibles grabaciones en zonas internas de trabajo que afectan directamente a la intimidad, la dignidad profesional y los derechos fundamentales de los agentes”.

El portavoz socialista ha subrayado que la información conocida este jueves, tras adelantarla este periódico, apunta a que estos sistemas podrían llegar a captar imágenes -e incluso sonido- en despachos y dependencias internas, con el consiguiente riesgo sobre datos personales sensibles, accesos a programas policiales y otra información protegida. “Si se confirma que existe la posibilidad técnica de grabar audio, estaríamos ante un hecho de enorme gravedad”, ha advertido Campos.

Desde el Grupo Municipal Socialista se recuerda que la instalación y uso de sistemas de videovigilancia en el ámbito laboral, y especialmente en cuerpos policiales, debe cumplir estrictamente la normativa de protección de datos, los principios de proporcionalidad y legalidad, y no puede derivar en una sensación de vigilancia permanente incompatible con un clima laboral saludable. “La seguridad no puede ser la coartada para el control indiscriminado ni para deteriorar la confianza dentro de un cuerpo tan esencial como la Policía Local”, ha añadido.

"Graban las claves de acceso a programas policiales, al igual que a datos personales protegidos, sin olvidar que graban a ciudadanos y ciudadanas comparecientes en dependencias policiales, menores, víctimas de violencia de género, detenidos contra la seguridad vial, etc", denuncia el sindicato UGT. A estos datos únicamente tienen acceso las dos personas de Jefatura.

En este sentido, el PSPV de Torrent valora solicitar una auditoría técnica y jurídica independiente de los sistemas de videovigilancia instalados, con el objetivo de "comprobar que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, laboral o de protección de datos", y para "esclarecer el alcance real de las grabaciones, su uso y su adecuación a la normativa vigente", añade el principal grupo de la oposición.

En el escrito presentado hoy, el PSOE de Torrent solicita además que, en caso de mantenerse o implantarse cualquier sistema de vigilancia, se garantice de "forma expresa y documentada que no se graba audio en ningún caso, que se respetan todos los derechos fundamentales y que su uso se limita exclusivamente a fines legítimos y proporcionados, excluyendo cualquier control indebido" de la actividad profesional ordinaria.

Emplazan a una reunión urgente

Asimismo, los socialistas reclaman que la Alcaldía convoque con carácter urgente una reunión con las organizaciones sindicales representativas de la Policía Local para abordar la situación, escuchar sus demandas y ofrecer una respuesta clara y transparente. “Gobernar también es dialogar, y en este caso el silencio o la imposición solo agravan el problema”, ha señalado Campos.

Finalmente, el grupo socialista exige una respuesta expresa del gobierno municipal sobre las actuaciones realizadas o previstas, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la dignidad profesional y la salud psicosocial de los trabajadores y trabajadoras de la Policía Local de Torrent.

UGT ha solicitado una reunión con la alcaldesa para abordar el malestar entre parte de la plantilla tras el acceso de la nueva Jefatura de la Policía Local.

Ayer, desde el gobierno municipal aseguraron que sobre este tema «no vamos a realizar ninguna declaración». Por otra parte, añadieron desde el ejecutivo PP-Vox que la alcaldesa Amparo Folgado «está abierta a reunirse y hablar con cualquier sindicato y con cualquier agente de policía que lo necesite».

Bajas laborales

Al margen de la instalación de cámaras, desde UGT también se alerta de numerosas bajas laborales en la plantilla policial: hasta 21 casos se han dado y en estos momentos hay una docena de agentes sin trabajar.

La razón, siempre según la denuncia de UGT, es que la nueva jefatura que inició su mandato en junio de 2024 tras la jubilación del anterior jefe, ha establecido una forma de trabajar que ha causado un "malestar generalizado" en la plantilla de la Policía Local. Así denuncian tratos de favor a agentes afines a un sindicato en concreto, SPPLB, y "amenazas, expedientes disciplinarios y pérdida de derechos adquiridos" para el resto del cuerpo.

Además, lamenta este sindicato, la forma de distribuir los operativos es "opaca y solo beneficia a algunos compañeros que están cerca a la Jefatura", hay diferencias "de miles de euros entre unos compañeros y otros, no se respetan los descansos y no ofrecen las mismas posibilidades a toda la plantilla".