Puçol instala cámaras de vigilancia en los accesos del polígono Campo Aníbal

El polígono industrial Campo Aníbal-Sector 4, con una superficie de 420.000 metros cuadrados, cuenta con cámaras de vigilancia en los dos accesos, con una conexión a la Policía Local para mejorar la seguridad. Es la principal novedad de la segunda fase de las obras de modernización y mejoras de la red viaria, servicios e infraestructuras del polígono industrial Campo Aníbal-Sector 4, ejecutadas por el Ayuntamiento de Puçol. La actuación, con un coste de 290.000 euros, ha sido subvencionada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

En esta zona industrial se ha llevado a cabo una actuación global para su modernización y mejora. Se han realizado actuaciones destinadas a la mejora de la seguridad en el polígono con la instalación de las citadas cámaras de vigilancia, así como la creación de aparcamientos para bicicletas y patinetes, actualización de los servicios contra incendios, ampliación de las zonas verdes, renovación de las aceras y del pavimento de la calzada, nueva señalización horizontal y vertical del tráfico y creación de una zona para la práctica deportiva.

Aparcamiento de bicicletas. / A. P.

La concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Elena Camarero, destaca la importancia de esta actuación global que se acomete por primera vez desde que se puso en marcha este polígono industrial: «Desde el ayuntamiento queremos ofrecer a nuestras empresas los mejores servicios e infraestructuras, y tener un polígono atractivo para atraer la implantación de nuevas industrias».

Movilidad urbana

Las actuaciones para mejorar la movilidad urbana se han centrado en la creación de un espacio de aparcamiento para bicicletas y patinetes en la zona verde situada en el este del polígono, debidamente señalizada y con elementos antirrobo.

El polígono va a contar con una nueva zona verde, este espacio de descanso incluye mesas de picnic, arbolado y vegetación.

Dos hidrantes contra incendios

La instalación de dos hidrantes nuevos en la avenida Progrés es la medida fundamental para actualizar los servicios contra incendios.

Asfaltado en el polígono industrial. / A. P.

Asimismo la obra ha repuesto la señalización vertical y horizontal, los nombres de las calles y las señales de tráfico, dado que la anterior estaba muy deteriorada.

Reparación de las aceras

Las mejoras viarias afectan tanto a las aceras, que han sido reparadas, como al fresado y reasfaltado del pavimento de las calzadas en distintas zonas del polígono.

Además, se ha dotado al polígono de nuevas instalaciones públicas para la práctica deportiva, en concreto, un circuito de 'street workout' en la zona verde situada junto al barranco Pascual.