Quart pide a Óscar Puente soluciones para descongestionar el tráfico causado por las obras del Aeropuerto

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) su preocupación por las obras de mejora de los accesos al Aeropuerto de València que derivan en una congestión habitual del tráfico en la A-3 y la A-7. La situación de colapso viario que sufren diariamente miles de personas en horas punta afecta de forma significativa a la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio, por lo que la alcaldesa mantiene un contacto permanente con el Departamento que dirige Óscar Puente para buscar soluciones y habilitar medidas alternativas.

Durante los últimos meses, el acceso al aeropuerto y las principales infraestructuras de conexión con València han registrado retenciones en ambos sentidos, especialmente en las primeras horas del día, provocando graves dificultades para desplazarse de un punto a otro dentro de la ciudad y hacia los municipios limítrofes.

Retención de tráfico por las obras de acceso al aeropuerto. / Germán Caballero

Este problema se agrava por la ejecución de las obras de duplicación de la carretera N-220, la vía que conecta el aeropuerto con la V-30 y la A-3, que pese a ser una de las infraestructuras viarias más transitadas, no ha logrado aliviar de forma suficiente la congestión que existe en los tramos más críticos.

La saturación constante de la autovía A-3 a su paso por Quart de Poblet y Manises y de la A-7 en ambos sentidos provoca un efecto de “embudo” que no solo ralentiza el tráfico, sino que también acarrea un aislamiento de la localidad en momentos clave del día. Transportistas, trabajadores y trabajadoras, estudiantes y familias padecen las consecuencias de que los desplazamientos diarios se alarguen sin alternativas viables, generando estrés, emisiones contaminantes adicionales y pérdidas económicas.

Contacto continuo con el Mitma

Por ello, el Ayuntamiento de Quart de Poblet mantiene un continuo contacto con el MITMA en busca de vías alternativas que permitan descongestionar la A-3 y la A-7, priorizando accesos directos, carriles adicionales y desvíos temporales que permitan una circulación más fluida del tráfico intermunicipal. Además, es imprescindible que estas soluciones se diseñen con una perspectiva metropolitana que beneficie no solo a la población del municipio, sino también a la movilidad de la zona norte y oeste del área metropolitana de València. Cabe recordar que Quart de Poblet, por su situación estratégica de enlace entre municipios, también absorbe parte del tráfico de las localidades colindantes, que utilizan las infraestructuras municipales como vía de acceso a las principales carreteras.

En ese sentido, el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas adicionales a través de la labor diaria de la Policía Local de Quart de Poblet, que, en coordinación con la Policía de Mislata, cada mañana gestionan el flujo de vehículos para facilitar la entrada hacia la A-3 en sentido Madrid, con especial atención en las horas de mayor afluencia. Ese esfuerzo contribuye a mitigar, en la medida de lo posible, los efectos del colapso que sufren cientos de conductores y conductoras cada día, garantizando así una movilidad eficiente y acorde con las necesidades de Quart de Poblet y de toda el área metropolitana.