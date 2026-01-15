“Queremos que Alboraia sea un ejemplo de cómo gestionar el turismo sin perder autenticidad”

PREGUNTA: Alboraia ha puesto en marcha un Plan de Sostenibilidad Turística con una inversión de dos millones de euros. ¿Qué necesidad detectó el ayuntamiento para dar este paso y qué modelo turístico se quiere construir a medio y largo plazo?

RESPUESTA: El Ayuntamiento detectó que Alboraia ya tenía una afluencia turística importante, especialmente en La Patacona y Port Saplaya, y consideramos que había que gestionar lo mejor que nos fuese posible esa realidad. No podíamos dejar que el turismo creciera sin planificación.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Alboraia, que está financiado gracias al Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023, impulsado por la Administración turística española y financiado con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos permite avanzar con el modelo turístico definido en nuestro Plan Estratégico de Turismo. Invertir en el municipio y hacerlo pensando tanto en quien nos visita como, sobre todo, en quien vive aquí todo el año. El modelo que buscamos es un turismo sostenible, ligado al territorio, compatible con la huerta, el litoral y el día a día de los vecinos y vecinas.

P: El Plan se articula en cuatro ejes estratégicos y en el eje de transición verde destacan actuaciones en el entorno de Els Peixets y el barranco del Carraixet. ¿Qué valor añadido aportan estas intervenciones tanto a la conservación del litoral como a la experiencia turística?

R: Estas actuaciones son muy importantes sobre todo porque inciden sobre espacios naturales sensibles, con fauna y flora que hay que proteger y poner en valor al mismo tiempo. Con ella no solo se mejorará la conservación de nuestro litoral, además mejorará la experiencia del visitante, que entiende dónde está y qué singularidades tiene Alboraia. No se trata solo de venir a nuestra playa, sino de conocer el entorno natural que la rodea.

P: La movilidad sostenible es uno de los pilares del Plan, con la mejora de carriles cicloturísticos que conectan distintos núcleos del municipio. ¿Qué papel juega esta red en la forma de descubrir Alboraia?

R: La red de carriles cicloturísticos permite conectar la huerta, el casco urbano y la playa de una manera respetuosa, sin necesidad de utilizar el coche. Esto facilita otra forma de descubrir Alboraia, más tranquila, más pausada, y además mejora la movilidad diaria de los propios vecinos, no solo la del visitante.

Quien se mueve en bicicleta pasa necesariamente por nuestro paisaje agrícola, lo ve, lo entiende y lo respeta. No es solo un desplazamiento, es una experiencia que pone en valor la huerta.

P: El proyecto también apuesta por la eficiencia energética en espacios clave como El Xalet. ¿Cómo contribuyen estas actuaciones a reducir el consumo energético y a convertir los equipamientos turísticos en referentes de sostenibilidad?

R: En espacios como El Xalet apostamos por la eficiencia energética porque creemos que los equipamientos públicos deben ser ejemplares. Actuaciones que parecen pequeñas por sí solas, como mejorar el aislamiento o renovar la iluminación, contribuyen a optimizar las instalaciones, y, por tanto, a reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad. Es una inversión que tiene retorno ambiental y económico.

P: La transición digital es uno de los aspectos más innovadores del Plan, con sistemas de análisis de flujos turísticos y plataformas inteligentes. ¿Cómo va a cambiar esta digitalización la gestión del destino y la toma de decisiones municipales?

R: La digitalización es fundamental para gestionar bien un destino turístico hoy en día. Por ejemplo, los sistemas de análisis de flujos turísticos nos permiten saber cuánta gente nos visita, cuándo y por dónde se mueve. Con el tratamiento de los datos que se volcarán en la plataforma de gestión turística que recogerá esta información además de otra mucha (consumos de agua, luz, ocupación de parking, datos climáticos…) podremos tomar mejores decisiones, anticiparnos a problemas y evitar saturaciones, siempre con el objetivo de mejorar la convivencia entre turismo y municipio.

P: En el eje de competitividad se pone en valor la identidad local a través de la horchata, la huerta y el producto de proximidad. ¿Qué importancia tiene vincular el desarrollo turístico con la economía local y los productores del municipio?

R: Para nosotros es esencial que el turismo esté vinculado a la identidad de Alboraia. La horchata, la huerta y el producto de proximidad no son un reclamo artificial, son lo que somos. Apostar por esto significa que el turismo beneficia directamente a la economía local, a los agricultores, a los comercios y a los productores del municipio. Es el turismo que queremos.

P: Con todas estas actuaciones en marcha, ¿cómo le gustaría que se reconociera a Alboraia dentro de unos años en el mapa turístico autonómico y estatal?

R: Me gustaría que Alboraia se reconociera como un municipio que ha sabido gestionar bien su crecimiento turístico, sin perder su identidad ni su entorno. Que quien venga aquí entienda que puede disfrutar de la playa, pero también conocer el origen de la horchata, pasear por la huerta y consumir producto de proximidad, gracias a los vecinos: a los horchateros, a los agricultores, a los hosteleros... Que todo eso convive sin perder autenticidad.

Si dentro de unos años se habla de Alboraia como un ejemplo de cómo poner en valor lo que eres sin convertirlo en un parque temático, consideraré que hemos hecho un buen trabajo. Porque Alboraia es auténtica … y aún tiene mucho por descubrir.

