Torrent se prepara para la cremà de Sant Antoni Abat

La ciudad de Torrentya ultima los preparativos para una de las celebraciones más arraigadas de su calendario festivo, la cremà de la hoguera de Sant Antoni Abat, organizada por los festeros de esta histórica festividad. Un acto que cada año congrega a numerosos vecinos y visitantes y que tendrá lugar mañana viernes, 16 de enero, a las 20.30 horas, en el cruce de las calles Padre Méndez y Calvario.

Los actos en honor a Sant Antoni Abat continuarán el sábado 17 de enero, coincidiendo con la festividad del santo, con la celebración de la Misa Mayor a las 19.30 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión.

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 8 de febrero con la tradicional bendición de animales, una cita muy querida por los amantes de los animales y de las tradiciones valencianas. La jornada arrancará a las 10 horas en la avenida Padre Prudencio con el habitual almuerzo popular, en el que los festeros elaborarán alrededor de 2.200 bocadillos de embutido y el Consell Agrari Municipal ofrecerá zumo natural de naranja. A continuación, se celebrará la primera bendición de animales en la puerta de la parroquia de Monte-Sión.

Programa Sant Antoni Abat 2026. / A. T.

Posteriormente, tendrá lugar el desfile de carros y caballos, que culminará con una segunda bendición a partir de las 11.45 horas en la calle Padre Méndez. Allí se procederá también a la entrega de recordatorios y a la despedida de los participantes y asistentes.

El presidente de los festeros de Sant Antoni Abat en Torrent, Rafael García, ha subrayado que estas celebraciones son “un reflejo de la riqueza cultural y festiva de Torrent”, y ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Torrent y de Caixa Rural Torrent, entidades que colaboran activamente en la organización de los actos.

La cremà de la hoguera de Sant Antoni Abat se consolida, un año más, como una cita imprescindible para los vecinos de Torrent y como un símbolo de las profundas raíces culturales de la Comunitat Valenciana, invitando a disfrutar de la tradición, la fe y la convivencia. Una celebración que vuelve fiel a su cita este viernes 16 de enero a las 20.30 horas.